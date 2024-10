Koeman doet op één vlak erg slechte zaken tijdens tweede termijn als bondscoach

Er is een pijnlijke tendens zichtbaar in de statistieken van Ronald Koeman, ten opzichte van zijn eerste termijn als bondscoach. Tegen de grote landen van de wereld doet hij het deze periode beduidend slechter dan in zijn eerste periode als trainer van het Nederlands elftal.

Met het pijnlijke verlies in en tegen Duitsland (1-0) worden deze statistieken er niet fraaier op. Ralf Crutzen, journalist van 433, heeft de cijfers van Koeman tegen de hoogst genoteerde landen op de FIFA-ranking even op een rijtje gezet. Daarbij gebruikt hij de top 25 als maatstaf.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Belgen maken gehakt van Nederland: ‘Dat is geen excuus om zo’n zwakke prestatie neer te zetten’

In zijn eerste termijn als bondscoach (februari 2018 - augustus 2020), won Koeman vijf van de twaalf (42%) wedstrijden van landen die op dat moment bij de beste 25 landen ter wereld hoorden. Portugal, Duitsland (2x), Frankrijk en Engeland werden verslagen. Drie keer (25%) speelde het Nederlands elftal gelijk en vier keer (33%) trok Oranje aan het kortste eind. Engeland, Frankrijk, Duitsland en Portugal waren in die periode ook eenmalig te sterk.

In zijn huidige termijn als bondscoach, die in januari 2023 begon, kan Koeman op dat vlak veel mindere cijfers overleggen. Van de tien wedstrijden die het Nederlands elftal tegen de top 25 van de wereld speelde, won Oranje er geen. Twee duels (20%), tegen Duitsland en Frankrijk, eindigden in een gelijkspel, de rest ging verloren (80%). In de huidige periode was Turkije de hoogst genoteerde ploeg die Oranje wist te verslaan. Op 6 juli jongstleden stonden (en staat overigens ook nu) de Turken op de 26e plaats. Maar ook in het algemeen doet Koeman het minder: waar de bondscoach eerder nog gemiddeld 1,9 'punt' per duel wist te veroveren, is dat getal deze periode gezakt naar 1,75.

Oranje tegen landen uit de top 25 van de FIFA-ranking in de tweede termijn van Ronald Koeman:



❌ Frankrijk 🇫🇷 (4-0)

❌ Kroatië 🇭🇷 (2-4)

❌ Italië 🇮🇹 (1-3)

❌ Frankrijk 🇫🇷 (1-2)

❌ Duitsland 🇩🇪 (2-1)

🤝 Frankrijk 🇫🇷 (0-0)

❌ Oostenrijk 🇦🇹 (2-3)

❌ Engeland 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (1-2)

🤝 Duitsland… — Ralf (@RalfCrutzen) October 15, 2024

Ter vergelijking, Oranje tegen landen uit de top 25 van de FIFA-ranking in de eerste termijn van Ronald Koeman:



❌ Engeland 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (0-1)

✅ Portugal 🇵🇹 (0-3)

🤝 Italië 🇮🇹 (1-1)

❌ Frankrijk 🇫🇷 (2-1)

✅ Duitsland 🇩🇪 (3-0)

🤝 België 🇧🇪 (1-1)

✅ Frankrijk 🇫🇷 (2-0)

🤝 Duitsland 🇩🇪 (2-2)… — Ralf (@RalfCrutzen) October 15, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nederlandse voetbalfans verlangen terug naar voormalig international

'Je kunt net zo goed Stevie Wonder daar zetten', wordt gezegd over een bekritiseerde international van Oranje.