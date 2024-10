Belgen maken gehakt van Nederland: ‘Dat is geen excuus om zo’n zwakke prestatie neer te zetten’

Het onthutsende optreden van het Nederlands elftal in de uitwedstrijd tegen Duitsland in de vierde speelronde van de Nations League is in België niet onopgemerkt gebleken. Niet alleen de media in eigen land, maar ook onze zuiderburen trekken keiharde conclusies over het spel van Oranje in de Allianz ArenA.

Het Laatste Nieuws zag dat er ‘heel wat grote namen’ niet van de partij waren in het stadion waar normaal gesproken Bayern München zijn thuiswedstrijden speelt. Waar bondscoach Julian Nagelsmann van Duitsland geen beroep kon doen op onder meer Jamal Musiala en Kai Havertz, had Ronald Koeman zijn aanvoerder Virgil van Dijk niet tot zijn beschikking. “Koeman verraste door de 18-jarige Jorrel Hato aan de aftrap te brengen. De centrale verdediger van Ajax had duidelijk wat plankenkoorts. Na amper twee minuten leed hij balverlies en daar profiteerde Duitsland optimaal van”, zo schrijft het medium. Jamie Leweling schoot binnen, maar na ingrijpen van de VAR werd dat doelpunt afgekeurd.

Het Nederlands elftal kwam daar goed weg, maar bij de les was het vervolgens allesbehalve. “Duitsland domineerde, maar zowel Kleindienst als Mittelstädt geraakten in het openingskwartier niet voorbij voormalig Anderlecht-doelman Verbruggen. Nederland toonde geen leiderschap, geen karakter, geen plan”, zo is HLN bikkelhard over het optreden van Oranje in de eerste helft. Duitsland vergat voor de rust te profiteren van de slordigheden in de Nederlandse defensie en op het middenveld. “Nadien slopen er - langs beide kanten - slordigheden in het spel en verdween het tempo volledig uit de wedstrijd. De supporters vielen ei zo na in slaap, maar iets voorbij het uur klom Duitsland op voorsprong”, zo leest het.

Gemis Van Dijk ‘geen excuus’ voor Oranje

Leweling, die zijn vroege openingstreffer nog afgekeurd zag worden, bezorgde Oranje in de tweede helft alsnog een dik verdiende nederlaag. Daardoor moeten Koeman en consorten ‘nog vol aan de bak’ om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Nations League, zo concludeert HLN. Het Nieuwsblad wijst in eerste instantie ook op de absentie van Virgil van Dijk, maar stelt dat het ontbreken van de aanvoerder ‘geen excuus is om zo’n zwakke prestatie neer te zetten’. “Nederland maakte lange tijd niks klaar in Duitsland, verloor met 1-0 en moet nog vol aan de bak om zich voor de kwartfinales van de Nations League te plaatsen”, zo klinkt het eveneens.

Het dagblad zag dat het Nederlands elftal bij vlagen ‘helemaal uit verband’ werd gespeeld door de Duitsers. “Bij de Nederlanders was het zoeken naar balvastheid, duelkracht en zeker ook een vleugje klasse. Enfin, naar alles waar de pas overleden en voor de aftrap geëerde Johan Neeskens voor stond. Tegenwoordig zou je het verwachten van Gravenberch, maar de Liverpool-man kreeg geen poot aan de grond. Collega-middenvelder Tijjani Reijnders vloog er wel eens in, maar moest vooral blij zijn dat hij geen rood kreeg. Intussen kregen aanvallers Simons, Gakpo en Brobbey amper bruikbare ballen en zelf creëerden ze ook geen enkele kans”, zo leest het.

Het Nieuwsblad zag in de openingsfase van de tweede helft heel even ‘beterschap’ bij Oranje. “Wieffer en Malen, de twee verse krachten, zorgden ook voor iets meer schwung. Meer dan een kopbal van Dumfries hoog over - de allereerste doelpoging - leverde het niet op, maar de Duitse fans vonden het wel vervelend dat hun team de controle kwijt was.” Er klonk zelfs een licht fluitconcert, maar de supporters van Die Mannschaft werden uiteindelijk toch op hun wenken bediend. “De Duitsers hielden stand en plaatsten zich voor de kwartfinales. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Nations League dat ze op afspraak zijn, Julian Nagelsmann zal content zijn. Voor onze noorderburen daarentegen wordt het nog een karwei om Hongarije - dat net als hen vijf punten telt - af te houden en zo als tweede door te gaan. Het zal in de komende duels alleszins véél beter moeten.”

