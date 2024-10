Nederlandse voetbalfans verlangen terug naar voormalig international: 'Je kunt net zo goed Stevie Wonder daar zetten'

kan zich maandagavond tegen Duitsland maar weinig onderscheiden. De spits van Ajax heeft weinig balcontacten, maar als hij de bal krijgt, doet hij ook weinig bijzonders. Dat is het oordeel van Nederlandse tv-kijkers op X.

Het is al een tijdje een discussiepunt: wie moet er in de spits staan bij Oranje: Joshua Zirkzee of Brobbey? Kijkend naar de keuzes van Ronald Koeman, is de bondscoach er ook nog niet helemaal uit. Tegen Hongarije kreeg Zirkzee de voorkeur, tegen Duitsland was het de beurt aan Brobbey.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Nederlanders vol ongeloof na zien van opstelling tegen Duitsland: ‘Koeman heeft echt iets tegen hem’

De bonkinge spits kan echter maar amper overtuigen in de Allianz Arena in München, iets wat ook door voetbalfans wordt opgemerkt. "Je kunt net zo goed Stevie Wonder in de spits zetten", stelt de een, terwijl een ander een voormalig international weer eens zou willen zien. Memphis Depay, die bij Corinthians nog niet echt de sterren van de hemel speelt, zou nog altijd een van een stuk hoger niveau zijn dan de spits van Ajax, volgens deze volger. "Depay nog altijd stukken beter dan Brobbey."

Je kunt net zo goed Stevie Wonder in de spits opstellen #duined — uɐɯǝpıǝʍ uosɐɾ (@jason_weideman) October 14, 2024

Brobbey kon er niet bij. Brobbey stond daar vast. Net gemist door Brobbey. Brobbey niet bereikt. Brobbey valt. Foute pass van Brobbey. #Duined — Ferry (@FerryKramer) October 14, 2024

Depay is nog altijd stukken beter dan Brobbey. #duined — Mark Wienen 🖌️ (@marKwienen) October 14, 2024

Brobbey Das Phantom.

Je ziet m werkelijk helemaal niet. #duined — Okidook (@MerksFred) October 14, 2024

Brobbey Das Phantom.

Je ziet m werkelijk helemaal niet. #duined — Okidook (@MerksFred) October 14, 2024

Brobbey is de slechtste spits die ik ooit heb gezien. Hij heeft helemaal niets die vent. #GERNED #DUINED — AMS. 👤🏳 (@SaintJr7_) October 14, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woede om moment na duel Oranje: 'Dit irriteert mij mateloos, hier word je niet goed van'

Rutger Castricum heeft met verbazing gekeken naar het interview van NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg met bondscoach Ronald Koeman.