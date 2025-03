Brian Brobbey is woest: ‘Houd je hoofd erbij, geen gekke dingen doen...’

vertolkt een hoofdrol in de eerste helft tussen Ajax en Eintracht Frankfurt. De spits was betrokken bij doelpunten aan weerszijden én barstte in woede uit na onsportief spel van een tegenstander.

Volg ons liveverslag van Ajax - Eintracht Frankfurt hier!

De avond begon fantastisch voor Brobbey, want in de tiende minuut van de wedstrijd kopte hij Ajax op voorsprong op aangeven van Jordan Henderson: 1-0. In de 28ste minuut van de wedstrijd was Brobbey minder gelukkig, toen een afstandsschot van Hugo Larsson via het hoofd van de Ajax-spits achter de ingevallen Jay Gorter plofte: 1-1.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ongeloof om krankzinnig moment van Mika Godts bij Ajax - Eintracht Frankfurt

Kort na de gelijkmaker van Eintracht Frankfurt werd Brobbey op zeer onsportieve wijze gevloerd door tegenstander Nnamadi Collins. De verdediger van Eintracht Frankfurt plaatste in het voorbijlopen zijn elleboog in het gelaat van Brobbey. “Dat is een heel venijnig elleboogje, dat daar wordt uitgedeeld door Collins”, reageerde commentator Vincent Schildkamp bij Ziggo Sport.

Brobbey was niet blij met de actie van Collins. De spits wees met een beschuldigend vingertje naar de verdediger en beklaagde zich bij scheidsrechter Simone Sozza. De Italiaanse arbiter liet Collins echter wegkomen zonder kaart. “Geniepig van Collins. Houd je hoofd erbij, geen gekke dingen doen... Hij is woest”, aldus Schildkamp over Brobbey.

Vijf minuten later werd Collins alsnog op de bon geslingerd, na een overtreding op Mika Godts.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax neemt bij huldiging kampioenschap mogelijk voorbeeld aan Feyenoord

Als Ajax dit seizoen kampioen wordt, wordt bij de huldiging mogelijk een voorbeeld genomen aan Feyenoord.