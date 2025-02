'Man City en Barcelona grijpen naast Oranje-international, die lucratief nieuw contract tekent'

staat op het punt om zijn contract bij AC Milan te verlengen tot medio 2030, zo meldt De Telegraaf. De ochtendkrant schrijft dat zowel Manchester City als FC Barcelona geïnteresseerd waren in de twintigvoudig Nederlands international, maar dat Reijnders inmiddels zijn jawoord heeft gegeven aan zijn huidige werkgever.

AC Milan telde in de zomer van 2023 een bedrag van ruim twintig miljoen euro neer om Reijnders over te nemen van AZ. Inmiddels staat de 26-jarige middenvelder op niet minder dan 88 officiële wedstrijden voor de Italiaanse grootmacht. Daarin was Reijnders goed voor zestien doelpunten en elf assists.

Reijnders tekende anderhalf jaar geleden een contract tot medio 2028 bij AC Milan. Desondanks wil de club zijn verbintenis graag opwaarderen, ook omdat de middenvelder heeft laten zien dat hij moeiteloos mee kan op het niveau en inmiddels ook basisspeler is in Oranje. Dat is ook in Manchester en Barcelona opgevallen: zowel City als Barça zou interesse in Reijnders hebben getoond, maar Milan geeft in de woorden van De Telegraaf 'een duidelijk signaal af' door de middenvelder voor twee extra seizoenen te laten bijtekenen.

'Reijnders in één klap grootverdiener bij AC Milan'

Club en speler hebben inmiddels overeenstemming bereikt over het nieuwe contract, dat nu door de juridische afdeling in orde wordt gemaakt en dan spoedig zal worden ondertekend. Reijnders gaat er financieel behoorlijk op vooruit en wordt 'in één keer een van de grootverdieners van de Rossoneri'. Bovendien wordt er volgens Mike Verweij 'naar verluidt' geen gelimiteerde afkoopsom in Reijnders' nieuwe verbintenis opgenomen.

