Verbluffende cijfers: 3 Nederlanders in top 50 duurste voetballers ter wereld

is de duurste Nederlandse voetballer ter wereld, zo blijkt uit onderzoekcijfers van CIES, dat gespecialiseerd is in cijfers op voetbalgebied. De aanvaller van Liverpool is 104,3 miljoen euro waard en staat, net als drie andere Nederlanders, in de top 50.

Dat Gakpo de duurste Nederlander is, mag geen verrassing wezen. De voormalig aanvaller van PSV ontwikkelt zich dit seizoen als een komeet bij Liverpool, waar hij het vertrouwen krijgt van trainer Arne Slot. Gakpo maakte dit seizoen al twaalf doelpunten, waarvan drie in de laatste drie duels. De aanvaller is ruim honderd miljoen euro waard en staat daarmee op de 24ste plek van de ranglijst.

Ryan Gravenberch (Liverpool) mag zich de tweede duurste Nederlandse voetballer noemen; de middenvelder staat zes plekken lager dan Gakpo en is 98,2 miljoen euro waard. Xavi Simons is de derde Nederlandse speler in de top 50. De aanvaller annex middenvelder van RB Leipzig heeft een waarde van 94,6 miljoen euro en staat 33ste.

Meer Nederlanders in top 100

CIES publiceerde een lijst met de top 100, waar meerdere Nederlanders in terug zijn te vinden. Het gaat om Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen, 83,6 miljoen euro), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur, 70,4 miljoen euro), Joshua Zirkzee (Manchester United, 68,3 miljoen), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion, 67,3 miljoen euro) en Tijjani Reijnders (AC Milan, 62,5 miljoen euro). Verbruggen is overigens de duurste doelman ter wereld, volgens CIES.

Duurste spelers ter wereld

De allerduurste speler ter wereld is Jude Bellingham van Real Madrid, met een geschatte transferwaarde van 251,4 miljoen euro. De Engelsman blijft Erling Haaland (Manchester City) ruim voor. De Noor is 221,5 miljoen euro waard. Vinícius Júnior van Real Madrid maakt de top-3 compleet met een geschatte waarde van 205,7 miljoen euro.

Bekijk hier de volledige top 100.

