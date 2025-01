Gakpo stuurt De Ligt op pijnlijke wijze het bos in, Arne Slot bedenkt zich meteen

heeft de score geopend in de wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United. De voormalig verdediger van Ajax zette Manchester United in de tweede helft op voorsprong met een snoeihard schot. Lang kon Manchester United echter niet van de voorsprong genieten, want trok de stand gelijk.

Zes minuten na de pauze onderschepte Martínez de opbouw van Liverpool, waarna hij Bruno Fernandes bediende. Fernandes gaf de bal terug aan de doorgelopen Martínez, die in het zestienmetergebied de ruimte vond voor een verwoestende uithaal. Via de onderkant van de lat vloog de bal binnen.

“Alisson hoort de bal alleen langskomen”, zei commentator Johan van Polanen van Viaplay, bij het zien van de poeier. Voor Martínez was het zijn eerste officiële doelpunt van het seizoen. De Argentijn vierde zijn treffer door de bal onder zijn shirt te doen: in oktober kondigde hij al aan dat zijn partner Muri López Benítez in verwachting is.

Gakpo maakt de 1-1

In de 58ste minuut kwam Liverpool op gelijke hoogte. Gakpo, die nota bene op het punt stond om gewisseld te worden door Arne Slot, ontving de bal in het strafschopgebied en kapte landgenoot Matthijs de Ligt uit, die volgens Polanen 'het bos in gleed'. Daarna plaatste Gakpo de bal op fraaie wijze in de rechterbovenhoek. De videoscheidsrechter ontfermde zich over de vraag of er sprake was van buitenspel, maar dat bleek niet het geval. Na het doelpunt bleef Gakpo op het veld staan. "Het wordt bevestigd door de mensen ter plekke: Gakpo stond op het punt gewisseld te worden, maar door zijn doelpunt mag hij blijven staan."

𝐋𝐈𝐒𝐀𝐍𝐃𝐑𝐎 𝐌𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐄𝐙 😱😱

De centrale verdediger vlamt de bal snoeihard achter Alisson, en zet Manchester United op een 0-1 voorsprong!#ViaplayVoetbal #LIVMNU — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 5, 2025 WAT EEN ANTWOORD VAN 𝐂𝐎𝐃𝐘 𝐆𝐀𝐊𝐏𝐎! 🤯🤯

Hij kapt Matthijs de Ligt uit, en schiet de bal in de kruising! #ViaplayVoetbal #LIVMNU — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 5, 2025

