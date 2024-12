Engelse media delen 10 (!) uit bij Liverpool: Nederlander én Arne Slot krijgen 9

Het Liverpool van Arne Slot maakte zondagavond niet alleen indruk op de fans, maar ook op de Engelse media. The Reds walsten met 0-5 over West Ham United en krijgen daarom ontzettend fraaie rapportcijfers. De pers deelt zelfs een 10 uit aan dé grote ster van Liverpool.

Liverpool is op het moment niet te stoppen in de Premier League en versloeg West Ham met 0-5. Luis Díaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold en Diogo Jota waren trefzeker voor de bijna onverslaanbare ploeg van Slot. Engelse media zijn lovend over Liverpool. Ook valt het op dat de Nederlanders uitstekend scoren bij de rapporteurs.

Gravenberch, Gakpo en Van Dijk

The Sun deelde een 8 uit aan Gakpo en Van Dijk, terwijl Gravenberch beoordeeld werd met een 7. The Daily Mail geeft Gakpo en Gravenberch hetzelfde punt, terwijl Van Dijk opvallend lager scoort: 6,5. “Had weinig te doen in defensieve zin, maar was de sleutel tot het starten van aanvallen dankzij zijn steeds betere distributie”, luidt het argument. Arne Slot wordt door The Daily Mail beoordeeld met een keurige 8.

10 voor Mohamed Salah

Het hoogste rapportcijfer is echter voor Salah. De aanvaller kent een geweldig seizoen en was ook tegen West Ham weer belangrijk met een doelpunt. The Sun en The Daily Mail geven Salah daarom allebei een 9, evenals Liverpool-medium This Is Anfield. Een ander medium over The Reds, Liverpool Echo, rapporteert Salah met een 10, het hoogste cijfer. Van Dijk en Slot krijgen van This Is Anfield een 9.

