Arne Slot neemt zijn kinderen, Isa en Joep, bewust niet mee naar Liverpool

Arne Slot is tijdens de kerstdagen herenigd met zijn familie in Liverpool. De trainer van Liverpool woont normaliter alleen in Engeland, aangezien zijn vrouw en twee kinderen zijn gebleven in Nederland. Dat is een bewuste keuze geweest van de familie.

In gesprek met Sky Sports wordt Slot de vraag gesteld of het lastig is om alleen in Engeland te leven zonder familieleden. De coach van Liverpool geeft aan dat hij zijn familie liever bij hem had gehad, maar hier bewust niet voor is gekozen. Makkelijk is dat niet, zo geeft hij toe: "Of dat lastig is? Ja, als ik nee zou zeggen zou dat misschien raar zijn, haha."

De succesvolle coach van Liverpool vervolgt zijn verhaal: "Er zijn duidelijke redenen waarom wij de kinderen in Nederland hebben gehouden, net als mijn vrouw. Dat komt omdat ze in hun laatste jaar van school zitten", legt de oud-trainer van Feyenoord uit: "Ze moeten examens doen, en voor ons was dat niet het ideale moment om ze naar Engeland te brengen. Maar in een ideale wereld heb je je familie nog steeds om je heen."

Voor Kerstmis is de familie van Slot wél overgevlogen naar Engeland. Het leven voor Slot gaat tijdens de feestdagen - in tegenstelling tot zijn periode bij Feyenoord - echter gewoon door bij Liverpool. Donderdagavond neemt hij het op Anfield op tegen Leicester City, dat onder leiding staat van Ruud van Nistelrooij.

