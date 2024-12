Liverpool - Leicester City op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op tweede kerstdag is het voor Liverpool-trainer Arne Slot tijd om weer in actie te komen na de fraaie 3-6 overwinning op bezoek bij Tottenham Hotspur. Op Anfield treft Liverpool donderdagavond laagvlieger Leicester City, dat onder leiding staat van trainer Ruud van Nistelrooij. Hoe laat gaat de clash tussen de twee Nederlandse trainers van start en waar wordt het duel uitgezonden?

Hoe laat begint Liverpool - Leicester City?

De wedstrijd tussen Liverpool en Leicester City gaat donderdagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd van start op Anfield. Het duel tussen de nummer een (Liverpool) en zeventien (Leicester City) is daarmee de afsluiting van Boxing Day in Engeland.

Op welke zender is Liverpool - Leicester City te zien?

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd tussen Liverpool en Leicester City wordt donderdagavond uitgezonden door Viaplay. Daarvoor is een abonnement op de streamingsdienst vereist. Om 20.30 uur gaat de voorbeschouwing van start. Verschillende analisten schuiven aan om de wedstrijd te analyseren.

Hoe staan Liverpool en Leicester City ervoor in de Premier League

Liverpool is onder Slot bezig aan een fantastisch seizoen in de Premier League, The Reds staan bovenaan en hebben - met een wedstrijd minder gespeeld - een voorsprong van vier punten op achtervolger Chelsea. Van Nistelrooij, die onlangs is aangesteld bij Leicester City, staat er beroerder voor. De club kampt met degradatiezorgen en staat met een zeventiende plek slechts één plaats boven de degradatiestreep.

Overige wedstrijden

Manchester City - Everton | 13.30 uur, Viaplay

AFC Borunemouth - Crystal Palace | 16.00 uur, Viaplay

Chelsea - Fulham | 16.00 uur, Viaplay

Newcastle United - Aston Villa | 16.00 uur, Viaplay

Nottingham Forest - Tottenham Hotspur | 16.00 uur, Viaplay

Southampton - West Ham United | 16.00 uur, Viaplay

Wolverhampton Wanderes | 18.30 uur, Viaplay