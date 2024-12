Jordan Henderson adviseert: 'Geef hem een contract voor twee, drie of vier jaar'

denkt dat Liverpool er verstandig aan doet om een nieuw contract aan te bieden, zo geeft de middenvelder van Amazon Prime. Het contract van Van Dijk in Liverpool loopt aan het einde van het seizoen af, waardoor er nog veel onduidelijkheid is rondom zijn toekomst.

Als Henderson het voor het zeggen had bij Liverpool, had hij de international van het Nederlands elftal in ieder geval al een nieuw contract aangeboden. Van Dijk speelt inmiddels al acht seizoenen voor The Reds en blijft indruk maken als leider van het elftal: "Ik denk dat Virgil tot zijn 39ste of 40ste kan spelen als hij dat wil. In mijn ogen zou het goed zijn als de club hem een ​​contract voor twee, drie of vier jaar geeft", geeft Henderson aan.

Ook Van Dijk verschijnt over de camera van Amazon Prime. De verdediger weet nog niet wat de toekomst brengt, maar hij denkt wel dat hij nog lang op topniveau kan blijven voetballen: "Ik denk dat ik nog minstens drie à vier jaar op het hoogste niveau kan spelen. We zullen zien wat de toekomst brengt. Ik hou van de club en de club houdt van mij. Ik hou van de fans, de fans houden van mij en dat is een heel goede basis om succesvol te zijn", besluit de aanvoerder van Liverpool.

Naast Van Dijk beschikt ook sterspeler Mohamed Salah over een aflopend contract op Anfield. Achter de schermen zijn The Reds druk bezig om de contracten van de twee steunpilaren te verlengen, maar duidelijkheid daarover is er vooralsnog nog niet.

