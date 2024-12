Gigantische meevaller lonkt voor Barcelona: Arne Slot beraamt transfer van 60 miljoen

Nico González is op de radar van Arne Slot verschenen bij Liverpool. Volgens de Catalaanse sportkrant Sport moet de 22-jarige middenvelder van FC Porto de selectie van the Reds op korte termijn gaan versterken. Barcelona zou als voormalig werkgever van González behoorlijk meeprofiteren van een transfer van de controleur naar Anfield.

Martín Zubimendi was aanvankelijk de gedroomde aanwinst van Slot bij Liverpool. De Engelse grootmacht wilde de 25-jarige middenvelder afgelopen zomer al losweken bij Real Sociedad, maar slaagde daar toen niet in. Bij Liverpool zou het besef ingedaald zijn dat Zubimendi ook in de winterse transferperiode niet haalbaar is, waardoor de aandacht naar verluidt is verlegd naar González.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hartverwarmend: Arne Slot ontmoet Isaac (6), die hem een liefkozende bijnaam geeft

González is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van FC Porto, dat de controleur in 2023 voor ongeveer 8,4 miljoen euro losweekte bij Barcelona. De Spaans jeugdinternational heeft een contract tot de zomer van 2028 bij de Portugese topclub, maar kan vanwege een ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro betrekkelijk eenvoudig overstappen naar een andere werkgever.

Volgens Sport is Liverpool serieus in de markt voor González. Mocht de huidige koploper van de Premier League de middenvelder daadwerkelijk oppikken bij FC Porto, dan profiteert Barcelona gigantisch mee: de Catalanen hebben recht op veertig procent van de transfersom. Dat zou bij een transfersom van 60 miljoen euro dus neerkomen op een vergoeding van liefst 24 miljoen euro.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot wil niet dat AZ of Ajax, maar een andere club de Europa League wint

Liverpool-trainer Arne Slot vertelt wie van hem de Europa League mag winnen en het is niet zijn oude club AZ.