Arne Slot wil niet dat AZ of Ajax, maar een andere club de Europa League wint

Arne Slot is lovend over de werkwijze van Angelos Postecoglou bij Tottenham Hotspur. De coach van Liverpool neemt net zondag op tegen The Spurs en heeft een hoge pet op van de Londense club. Hij hoopt zelfs dat de nummer tien van de Premier League aan de haal gaat met de Europa League.

Op de persconferentie in aanloop naar het uitduel van Liverpool tegen Tottenham Hotspur gaat Slot in op de prestaties van Postecoglou bij de Londense club. Ondanks een tegenvallende tiende plaats vindt Slot dat de coach uit Australië uitstekend werk verricht: "Tottenham heeft altijd een bepaalde identiteit gehad en ik denk dat Postecoglou die identiteit helemaal terugbrengt. Hij verricht daar geweldig werk. Het is altijd fijn om naar een wedstrijd van ze te kijken", geeft de succesvolle coach van Liverpool aan.

Slot is zo'n fan van het voetbal van Tottenham Hotspur dat hij zelfs hoopt dat de Londenaren dit seizoen successen gaan boeken: "Ik hoop dat hij (Postecoglou) een prijs pakt", zegt Slot, die daarbij wel vermeld dat Tottenham Hotspur niet de League Cup moet winnen, aangezien hij die zelf wil veroveren met Liverpool: "Maar ik steun zijn team in de Europa League, omdat mensen het altijd maar over prijzen hebben en dat het zo belangrijk is om prijzen te winnen. Voor mij is zijn stijl van voetbal veel belangrijker. Als hij dat kan combineren met het winnen van een prijs, zou dat goed zijn voor de voetballerij", vindt de coach van Liverpool.

Naast Tottenham Hotspur komen ook Ajax, FC Twente en AZ, de voormalig werkgever van Slot, uit in de Europa League. Tottenham speelde zelfs al tegen AZ en zegevierde destijds met 1-0. De Londense club staat in de hoofdfase van de Europa League op een negende plaats.

