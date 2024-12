'Arne Slot wil Feyenoord-uitblinker naar Liverpool halen, ook Tottenham Hotspur geïnteresseerd'

Liverpool wil na de succesvolle komst van Arne Slot mogelijk opnieuw zaken gaan doen met Feyenoord, zo meldt de Engelse tak van FootballTransfers. De koploper van de Premier League én de Champions League zou aanvoerder van de Rotterdammers op de radar hebben als versterking voor het middenveld. Ook een ietwat pikante overstap naar Tottenham Hotspur zou voor Timber tot de mogelijkheden behoren.

Liverpool waagde afgelopen zomer een poging om Spaans international Zubimendi (25) naar Anfield te halen, maar die opteerde voor een langer verblijf bij zijn huidige werkgever. The Reds zouden het middenveld echter nog steeds willen versterken en zien in Timber (23) een alternatief voor Zubimendi, mede door het feit dat Slot al succesvol met hem samenwerkte in Rotterdam-Zuid.

Behalve Liverpool zou ook Tottenham Hotspur voor Timber in de markt zijn. Een overstap naar de club uit Londen zou ietwat pikant zijn, aangezien tweelingbroer Jurriën uitkomt voor Arsenal, de aartsrivaal van de Spurs. Dat zou echter ook een voordeel voor de Noord-Londenaren kunnen zijn: het vooruitzicht om weer in dezelfde stad als zijn tweelingbroer te wonen zou voor Quinten een plusje kunnen betekenen. Bovendien stonden de twee eerder gelijktijdig onder contract bij Ajax en Feyenoord, wat ook geen scheve gezichten in de familie opleverde.

Quinten Timber speelde in de jeugd van zowel Feyenoord als Ajax, maar brak pas na zijn transfer naar FC Utrecht (in 2021) door in het betaald voetbal. Feyenoord sloeg een jaar later toe en haalde de middenvelder voor ruim zeven miljoen euro naar De Kuip. Inmiddels staat Timber in alle competities op 95 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij goed was voor vijftien goals en evenveel assists. Dit seizoen is de middenvelder bovendien eerste aanvoerder onder Slots opvolger Brian Priske. Vijfvoudig Oranje-international Timber heeft nog een contract tot medio 2026 in Rotterdam-Zuid.

