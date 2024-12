Feyenoord-fans én speler zwaar geïrriteerd door Priske: ‘Totaal gestoord!’

was tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Praag de grote man, maar werd in minuut 75 gewisseld door Brian Priske. Op beelden is te zien dat de Algerijn ontzettend baalde van zijn wissel. Fans van de Rotterdammers reageren eveneens chagrijnig na de tactische omzettingen van Priske.

De Deense oefenmeester wisselde een kwartier voor tijd drie spelers tegelijk. Zo gingen In-beom Hwang, Bart Nieuwkoop en Hadj Moussa naar de kant voor Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs en Hugo Bueno. Vooral Hadj Moussa was niet blij met zijn wissel, dat was te merken aan zijn gezichtsuitdrukking nadat de vierde man zijn bord de lucht in stak.

Kort na de omzettingen werkte Thomas Beelen, een andere invaller, de bal in eigen doel, waardoor de stand naar 4-2 ging. Met nog ruim tien minuten te gaan voerde Sparta Praag de druk op en begon het publiek te morren. Ook op X heerst er grote onvrede na de wissels van Priske:

