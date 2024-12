Verdrietige Feyenoorder slaat handen voor gezicht: 'Je weet hoe laat het is'

heeft in minuut 57 van de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Praag de strijd ongelukkig moeten staken. De linksback greep zo’n tien minuten na rust naar de hamstring en werd direct gewisseld door Thomas Beelen.

Smal wilde een bal, die over de zijlijn dreigde te rollen, binnen houden met een sprint, maar greep naar de hamstring. De linksback van de Rotterdammers stortte direct ter aarde en sloeg zijn handen voor het gezicht. Het was goed zichtbaar dat het foute boel was voor Smal, die aangeslagen reageerde.

“Dan weet je wel hoe laat het is, als je in zo’n kort sprintje ineens stopt met lopen”, becommentarieerde Vincent Schildkamp de situatie bij Ziggo Sport. Smal stond nog even op, maar ging vrijwel meteen weer op het gras zitten. Beelen verving de linksback, waardoor Brian Priske de boel moest omzetten: Dávid Hancko schoof door naar de linksbackpositie, terwijl Beelen naar het centrum ging.

Vlak na de blessure van Smal, zorgde Santiago Giménez voor de 4-1. Feyenoord lijkt daarmee hard op weg naar de volgende zege in de Champions League.

