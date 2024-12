Boze Feyenoord-fans komen plots met opvallend statement tegen Sparta Praag

De fans van Feyenoord hebben in de twaalfde minuut van de Champions League-wedstrijd tegen Slavia Praag een protestactie gehouden. Redenen hiervoor zijn onder meer het sluiten van vak Z in Europese thuisduels en de hoge ticketprijzen.

Sinds enkele seizoenen zijn er geen toeschouwers welkom op vak Z als Feyenoord Europese wedstrijden speelt. De UEFA staat namelijk geen hoge netten toe aan de blauwe zijde van De Kuip, wegens de eisen voor televisie-uitzendingen. Om te voorkomen dat er voorwerpen op het speelveld worden gegooid, waarmee er hoge boetes worden geriskeerd, blijft vak Z voorlopig gesloten. “Stop die waanzin, open vak Z”, is er bijvoorbeeld te lezen op één van de getoonde spandoeken.

Ook heerst er onvrede over de hoge ticketprijzen. Uit een eerder onderzoek van het Spaanse Relevo blijkt Feyenoord één van de duurste clubs om een wedstrijd in de Champions League te bezoeken. Het goedkoopste ticket kost 66 euro. “Football $hould B$ For $V$RYON$”, staat op een spandoek. Het dollarteken staat hier voor de letter ‘e’.

