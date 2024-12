Priske komt met verklaring voor ‘slechtste wedstrijd onder zijn leiding’

Brian Priske is niet tevreden met de manier waarop Feyenoord zaterdagavond voor de dag kwam op bezoek bij RKC Waalwijk. De oefenmeester gaat zelfs zo ver het duel qua spel de ‘slechtste onder zijn leiding’ te noemen.

Feyenoord kon zaterdag opgelucht ademhalen toen het eindsignaal klonk in Waalwijk. De Rotterdammers waren goed weggekomen op bezoek bij RKC (2-3), nadat de thuisploeg twee keer de paal had geraakt. Voor Priske is er, ondanks de drie punten, dan ook weinig reden voor blijdschap.

“Voor mij is dit misschien wel de slechtste wedstrijd onder mijn leiding”, begint Priske op de persconferentie na afloop van het duel. “Gelukkig ging het maar om 45 minuten.” Feyenoord was kort na rust op voorsprong gekomen via Anis Hadj Moussa, maar had daarna nauwelijks meer controle over de wedstrijd. “Het was niet goed genoeg en daar zullen we aan moeten werken. Ik ben vandaag dus blijer met het resultaat dan de algehele prestatie.”

Priske verklaart zwak spel

Priske weet ook wel ongeveer waar het misging bij Feyenoord in het tweede bedrijf. “Het is moeilijk de vinger op de zere plek te leggen, maar een reden is de intensiteit, de mentaliteit en de discipline in de tweede helft”, legt de oefenmeester uit waarover hij niet tevreden was. “Zowel aanvallend als verdedigend. We maken de verkeerde keuzes, waardoor je zestig, zeventig, tachtig meter terug moet sprinten. Dat is heel vermoeiend. We moeten dat beter doen.”

