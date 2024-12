Wellenreuther schuldbewust: 'Dan moet het de volgende keer beter'

was na de overwinning van Feyenoord op bezoek bij RKC Waalwijk (2-3) schuldbewust. De Duitse doelman van de Rotterdammers kreeg twee doelpunten om zijn oren van de laagvlieger, waarbij hij er vooral bij de openingstreffer van niet al te lekker uitzag.

Wellenreuther kwam in de twaalfde minuut van het duel ver uit zijn doel, maar kon niet voorkomen dat Zawada de 1-0 tegen de touwen prikte. Een deel van de Feyenoord-fans uitte op X het ongenoegen over het optreden van de Duitser. In de ESPN-studio toonde analist Mario Been zich kritisch op het uitkomen van Wellenreuther. "Hij moest hier niet uitkomen. Ik denk dat hij gewoon weg moet blijven, dan is er niks aan de hand."

Voor de camera van ESPN blikt Wellenreuther terug op de openingstreffer van RKC. "Ik zag een loopactie achter Beelen en wilde hem helpen omdat ik dacht dat de pass niet goed was.", steekt hij van wal. "Hij maakt het vervolgens erg goed af over mijn linkerbeen. Je moet in het voetbal belslissen in een fractie van een seconde. Als ik het nu terugkijk moest ik blijven staan, dus we gaan het analyseren en dan moet het de volgende keer beter.”

Wellenreuther blijft volgende keer staan

ESPN-verslaggever Wouter Bouwman confronteert Wellenreuther er vervolgens mee dat ze in de ESPN-studio van mening zijn dat de doelman had moeten blijven staan. Achteraf beaamt Wellenreuther dat. "Nu denk ik inderdaad dat ik had moeten blijven staan. In de wedstrijd heb je niet veel tijd om zo’n keuze te maken. Dus het is moeilijk om het iedere keer goed te doen. De volgende keer blijf ik staan”, besluit hij.

