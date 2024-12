Feyenoord-fans hekelen massaal dezelfde speler na goal RKC: 'Sinterklaas is nog in het land zo te zien'

De supporters van Feyenoord wijzen massaal naar doelman , nadat de Rotterdammers in het uitduel bij RKC Waalwijk al vroeg op een 1-0 achterstand is gekomen. De Duitse sluitpost kwam ver zijn doel uit, maar kon niet voorkomen dat de thuisploeg op voorsprong kon zetten.

In de twaalfde minuut van het duel werd Zawada door ploeggenoot Richonell Margaret de diepte in gestuurd. De spits liep uit de rug van bewaker Thomas Beelen en wist de bal onder de uitkomende Wellenreuther door in het doel te werken: 1-0. "Je kunt je ook afvragen: waarom zou je je als keeper hierin willen mengen, daar waar een verdediger meeloopt en de bal zo'n eind aan de zijkant van de zestien uitkomt?", vraagt ESPN-commentator Leo Oldenburger zich hardop af bij het zien van de herhaling. "Wacht de actie af, wees klaar voor het schot. Nu is hij in beweging en uit positie", analyseert Oldenburger.

Een aanzienlijk deel van de supporters van Feyenoord is het roerend eens met de commentator. "Weer Wellenreuther die uitkomt waar hij nooit hoeft te komen", schrijft een fan op X. Een tweede kijkt behalve de doelman ook naar de rol van Beelen: "Sinterklaas is nog in het land, zo te zien. Wellenreuther en Beelen geven weer een cadeau weg", schrijft deze fan op het sociale medium. "Zo middelmatig, die keeper", schrijft een derde Feyenoord-fan.

Op het moment van schrijven heeft Feyenoord de vroege achterstand pverigens alweer ongedaan gemaakt. Verdediger Dávid Hancko leek, op aangeven van Igor Paixão, de 1-1 achter RKC-keeper Jeroen Houwen te werken. Na bestudering van de beelden verdwijnt de treffer echter als eigen doelpunt van Yassin Oukili, die er nog met een been tussen zat, in de boeken.

Been: 'Wellenreuther moet gewoon weg blijven, dan is er niks aan de hand'

In de rustanalyse bij ESPN, verzorgd in De Eretribune, toont voormalig Feyenoord-speler en -trainer Mario Been zich eveneens kritisch op Wellenreuther. "Nee, hij moest hier niet uitkomen. Ik denk dat hij gewoon weg moet blijven, dan is er niks aan de hand. Dat heeft hij vaak, dat hij verkeerde keuzes maakt met uitkomen", merkt Been op. Kees Luijckx voegt toe: "Toen hij net kwam en Bijlow geblesseerd was, vond ik dat juist een van zijn sterke punten. En nu, die hoek van Zawada is niet zo makkelijk, met nog iemand op zijn hielen. Verkeerd beoordeeld", meent de oud-prof.

