Frustratie bij supporters Feyenoord: 'Wil hem niet meer zien in De Kuip'

Supporters van Feyenoord balen van het uitstekende keeperswerk van Mattijs Branderhorst in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. De keeper van Fortuna verrichtte meerdere belangrijke reddingen in De Kuip en dat is niet de eerste keer, zo weten de fans.

Bij fans gaan de gedachten terug naar februari 2023, toen Branderhorst als doelman van NEC liefst 23 reddingen verrichtte in De Kuip tijdens een bekerwedstrijd. Na een 4-4 gelijkspel in 120 minuten voetbal wist Feyenoord via strafschoppen de kwartfinale te bereiken.

Artikel gaat verder onder video

Nu Branderhorst opnieuw in vorm is tegen Feyenoord, slaat de wanhoop toe bij de supporters. Sommige gebruikers van X vergelijken Branderhorst met keepers als Manuel Neuer, Gianluigi Buffon en Petr Cech.

Sinds het seizoen 2021/22 verrichtte Branderhorst in totaal 47 reddingen in wedstrijden tegen Feyenoord, becijferde ESPN. Geen enkele andere keeper verrichtte zoveel reddingen tegen een Nederlandse club in die tijd; Mike Havekotte staat nummer twee op 43 reddingen (tegen De Graafschap)