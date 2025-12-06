Ajax zat momenteel 'volle bak' in op Jordi Cruijff als opvolger van Alex Kroes. Dat vertelt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Daarnaast weet de journalist te melden dat Edo Ophof in beeld is om Danny Blind op te volgen in de raad van commissarissen van Ajax.

Ajax zoekt door het ontslag van trainer John Heitinga een nieuwe trainer, maar gaat allereerst op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Alex Kroes heeft zijn lot namelijk verbonden aan dat van Heitinga, maar blijft op verzoek van de overige directieleden en de raad van commissarissen aan totdat er een opvolger is gevonden. Voor die positie is Jordi Cruijff in beeld en dat wordt steeds serieuzer.

"Jordi (Cruijff, red.) heeft met de commissarissen gesproken", aldus Verweij, die nog een nieuwtje te melden had. "Ik had een stukje getikt en toen hoorde ik later dat Edo Ophof daar ook bij zat en dat is best opmerkelijk. Ophof is een van de technische mensen uit de bestuursraad: het bestuur van de vereniging Ajax, dat 73 procent van de aandelen bezit. Zijn naam wordt nadrukkelijk genoemd om Danny Blind op te volgen als technisch commissaris."

"Hij zou dan van de bestuursraad naar de RvC gaan. Dat zou er wel op kunnen duiden dat hij naar voren wordt geschoven, mede omdat hij bij het gesprek met Jordi aanwezig was", gaat Verweij verder, waarna hij ook nog een onthulling doet over de gesprekken met Cruijff. "De commissarissen waren wel behoorlijk onder de indruk van Jordi, begreep ik. Ik denk dat nu het zakelijke voorstel volgt en dan moet er gekeken worden of beide partijen eruit komen. Ik denk wel dat er volle bak wordt ingezet op Jordi Cruijff op dit moment."