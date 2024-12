Luijckx benoemt favoriete Feyenoord-speler: 'Die gaat nog wel een stapje maken'

Kees Luijckx benoemt zaterdagavond in De Eretribune op ESPN wie zijn favoriete speler van Feyenoord is. Het blijkt de Zuid-Koreaanse zomeraanwinst , die in no time is uitgegroeid tot een belangrijke pion in het elftal van trainer Brian Priske.

Feyenoord betaalde vlak voor het verstrijken van de zomerse transferdeadline een transfersom van zeven miljoen euro om Hwang over te nemen van het Servische Rode Ster Belgrado. De 28-jarige middenvelder veroverde vrijwel direct een vaste plaats op het driemansmiddenveld en staat inmiddels op vijftien wedstrijden namens Feyenoord, waarin hij tweemaal trefzeker was en een assist achter zijn naam kreeg.

Presentator Jan-Joost van Gangelen vraagt aan analist Luijckx wie zijn lievelingsspeler in het huidige Feyenoord-elftal is. "Ja, Hwang", antwoordt de oud-prof, "Ik ben ook wel heel erg fan van Quinten Timber, maar ik vind dat Hwang een bijzondere aankoop is geweest. Hij is 28, dan weet je als management dat hij dan direct impact moet maken. Dat is toch altijd een risicootje, je weet het niet. Maar dat hebben ze natuurlijk wel afgekaderd, hij zat in Belgrado bij een tumultueuze club, maar ze wisten dat hij Feyenoord wel aan zou kunnen."

Hoewel Hwang al jaren prof is, vermoedt Luijckx bovendien niet dat Feyenoord zijn plafond zal zijn. "Hwang gaat denk ik ook nog wel een stapje maken na Feyenoord." Overigens ziet de oud-speler van onder meer AZ, Roda JC en NAC wel één mindere eigenschap bij de Zuid-Koreaan: "Ik dacht in het begin: 'Wat is zijn zwakte?', maar dat is zijn snelheid." Van Gangelen countert: "Niet zo heel snelle spelers zijn snelle denkers, meestal. Dus dat komt wel goed bij Hwang."

