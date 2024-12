Opstelling Feyenoord: sterspeler krijgt eerste basisplaats sinds 22 september

staat zaterdagavond in het uitduel bij RKC Waalwijk voor het eerst sinds 22 september in de basis van Feyenoord. De Mexicaanse spits maakte na zijn bovenbeenblessure op bezoek bij Manchester City zijn rentree en keert nu terug in de basis. Verder kiest trainer Brian Priske voor Givairo Read als vervanger van de geblesseerde Jordan Lotomba.

Het doel van Feyenoord wordt verdedigd door Timon Wellenreuther. Door de blessure van Lotomba ziet de Duitse goal een iets andere verdediging voor zich. De zomeraanwinst van de Rotterdammers wordt vervangen door Read. Daarnaast wordt Gernot Trauner vervangen door Thomas Beelen. Dávid Hancko en Gijs Smal vormen de linkerkant van de defensie.

Op het middenveld keert Antoni Milambo weer terug in de basis. Hij krijgt weer de voorkeur boven Ramiz Zerrouki. De Algerijn moet daardoor weer plaatsnemen op de bank van Feyenoord. Het middenveld wordt gecompleteerd door Hwang In-beom en aanvoerder Quinten Timber.

De rentree van Giménez in de basis gaat ten koste van Zépiqueno Redmond, die de afgelopen weken door de blessures van de Mexicaan, Júlian Carranza en Ayase Ueda veelvuldig de kans kreeg. Giménez zal in Waalwijk moeten worden bediend door vleugelspelers Anis Hadj Moussa, die in uitstekende vorm verkeert, en Igor Paixão.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Hwang, Timber; Hadj Moussa, Giménez, Paixão.