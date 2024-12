ESPN komt met verrassingen-elftal Eredivisie en verbaast door aantal Ajax-spelers

De mannen van Voetbalpraat hebben donderdagavond hun verrassingenelftal van dit Eredivisieseizoen bepaald. Anco Jansen en Kees Luijckx kwamen met de voorstellen, waarna Robert Maaskant de eindbeslissing mocht maken. Opvallend: er zijn geen Ajax-speler in het elftal terug te vinden, ondanks de relatieve remontada na het vorige seizoen.

In het doel wordt er gekozen voor Robin Roefs, NEC. "21 jaar, hele jonge keeper", begint Luijckx. "Heeft af en toe nog wel een klein foutje misschien, maar is wel een keeper met veel potentie, denk ik." Jansen gaat dan toch voor Remko Pasveer van Ajax, of Matthijs Branderhorst van Fortuna Sittard. Robert Maaskant laat die twee namen naast zich liggen. "Ik denk dat ik met Kees mee moet gaan, als surprise. Pasveer wisten we wel wat we eraan hadden."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Zorgen stapelen zich op bij Ajax: 'Juist in Amsterdam dienen dan alle alarmbellen af te gaan'

Bart van Rooij (FC Twente), Ryan Flamingo (PSV), Rodrigo Guth (Fortuna Sittard) en Anass Salah-Eddine (FC Twente) completeren de defensie. Voor de centrale verdediger van PSV heeft Jansen nog wel wat lovende woorden over. "Voor mij begon dat met de wedstrijd tegen Gyökeres (de spits in vorm van Sporting Lissabon), vond ik zo verschrikkelijk knap en die vorm heeft hij echt doorgetrokken. Ik vind het gewoon opvallend dat hij de stap van Utrecht naar PSV zo gemakkelijk heeft kunnen maken, lijkt het. Complimenten." Luijckx voegt toe: "Hij zag er zo onzeker uit in de eerste paar wedstrijden, maar daarna een mega-ontwikkeling gemaakt." De oud-verdediger van NAC stelt ook Ajacied Youri Baas voor in het centrum van de defensie, maar die wordt uiteindelijk niet uitgekozen.

Op het middenveld wordt de naam van In-Beom Hwang genoemd. "Dat vind ik een hele opvallende aankoop, een jonge van 28", begint Luijckx. "Daar moet je er 100% zeker van zijn dat hij er meteen kan staan. Dat heeft Te Kloese goed gezien. Dat is een specialistenoog. En ik denk dat je hem nog door kan verkopen straks, die kan nog een stap hoger spelen." Verder vormen Paxten Aaronson (FC Utrecht) en Sem Steijn (FC Twente) het middenveld. In de aanval worden Leo Sauer (NAC Breda), Ricardo Pepi (PSV) en Dylan Mbayo (PEC Zwolle) opgesteld. Niemand hoefde de keus voor de diepste aanvaller van PSV en stand-in voor Luuk de Jong te argumenteren, die werd unaniem gekozen. Anis Hadj Moussa van Feyenoord had bijna het elftal gehaald.

🎁 De grootste verrassingen in de Eredivisie volgens de mannen van Voetbalpraat ✨



Benieuwd waarom deze spelers gekozen zijn en welke spelers nog meer in aanmerking kwamen? Kijk dan de video op ons YouTube-kanaal 👀 pic.twitter.com/28DtoanmvI — ESPN NL (@ESPNnl) December 5, 2024

Is dit een goed elftal aan verrassingen in de Eredivisie? Laden... 47.1% Ja, het klopt vrij aardig. 52.9% Nee, er missen veel/wat namen. 51 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax krijgt onverwachte transfertip: ‘Hij deed in de verte denken aan Mazraoui’

Mocht Devyne Rensch zijn aflopende contract bij Ajax niet verlengen, dan zou Yukhym Konoplja een goede vervanger kunnen zijn.