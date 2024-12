Zorgen stapelen zich op bij Ajax: 'Juist in Amsterdam dienen dan alle alarmbellen af te gaan'

Van het frisse Ajax dat voor de interlandperiode te sterk was voor Feyenoord én PSV en zich op bezoek bij FC Twente tweemaal wist terug te knokken van een achterstand is een paar weken later nog maar weinig over. Dat bleek na moeizame wedstrijden tegen PEC Zwolle, Real Sociedad en NEC woensdagavond ook tegen FC Utrecht. Volgens clubwatcher Johan Inan dienen in Amsterdam in dit geval ‘alle alarmbellen af te gaan’. De verslaggever van het Algemeen Dagblad constateert niet alleen dat Ajax defensief weer heel kwetsbaar is, maar voorin ook heel weinig in de melk te brokkelen heeft.

Ajax baalde woensdagavond dat het twee punten had weggegeven tegen FC Utrecht, maar een ieder die er een objectieve blik op werpt zal zeggen dat de Amsterdammers juist een punt hebben gewonnen. Ze waren in de eerste helft nog wel de bovenliggende partij en gingen dan ook met een voorsprong de rust in, maar in het tweede bedrijf was FC Utrecht een stuk sterker en lieten de bezoekers na om de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. “Het wordt een gewoonte, tegenstanders die vinden dat ze er bekaaid vanaf komen tegen Ajax”, zo schrijft Inan, doelend op de recente wedstrijden tegen NEC, PEC en ook FC Twente, ploegen die vaker op doel schoten dan de ploeg uit Amsterdam.

“Ajax leek wel mee te doen aan Black Friday. Daan Rots, Dylan Mbayo, Sontje Hansen en Victor Jensen pakten de grote cadeaus alleen niet uit”, zo zag Inan. De Amsterdammers toonden zich een stuk effectiever dan hun tegenstanders, waardoor ze na woensdagavond de tweede plaats en daarmee een rechtstreeks ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League in handen hebben. Het zal echter snel een stuk beter moeten, willen ze op die positie richting de tweede seizoenshelft toe willen werken. “De door trainer Francesco Farioli dichtgemetselde verdediging vertoont alweer enorme barsten. Liefst 68 kansen liet Ajax de laatste vier tegenstanders samen afdwingen. Ter vergelijking: in de vier duels daarvoor, met krakers tegen aartsrivalen Feyenoord en PSV ook, gaf Ajax slechts 44 doelpogingen weg”, zo leest het.

Ajax speelt weinig klaar

Inan constateert dat ook voorin de klad er ‘behoorlijk’ in zit. “Het aantal doelpogingen in de laatste vier duels was 36, in de vier wedstrijden daarvoor nog 58. Tegen FC Utrecht schoot Ajax zelfs maar één keer tussen de palen.” En dat was het schot van Anton Gaaei, waarmee hij zijn ploeg schitterend naast FC Utrecht bracht. Verder wist Ajax heel weinig te creëren. “Voor een tweede goal had Ajax Utrecht-speler Jens Toornstra nodig. Net als tegen PEC en NEC dwong de thuisclub verder niet bijster veel af. Tegen FC Utrecht kwam het gebrek aan stootkracht vooral aan het licht op links. Daar stelde Farioli na Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson nu Chuba Akpom op als vervanger van Mika Godts, de enige linksbuiten in de selectie.”

Inan zag dat Akpom regelmatig vrij werd gespeeld, maar ‘weinig kon forceren’. “Mede daardoor is Ajax, behalve achterin kwetsbaar, voorin voorspelbaar geworden. Tegen Utrecht stuitten vooral de opkomende backs gevaar.” Volgens Inan is het duidelijk dat blessureleed Ajax opbreekt. “Zo bewees ook de afwezigheid van eerst Wout Weghorst en daarna Brian Brobbey. Tegen FC Twente, Real Sociedad en FC Utrecht was het verval na een behoorlijke eerste helft niet groot, maar gigantisch.”