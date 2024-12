Farioli oogst kritiek met uitspraak na Ajax - FC Utrecht: 'Dat is bijna een standaard excuus'

Francesco Farioli heeft nogal wat opzien gebaard met zijn uitspraken na afloop van de ontmoeting tussen Ajax en FC Utrecht. Niet alleen was de Italiaan ‘best blij’ met de prestatie van zijn ploeg - die voor de vierde opeenvolgende wedstrijd uiterst moeizaam voor de dag kwam - ook begon hij over de ‘tank’ van zijn spelers, die volgens hem ‘niet meer zo vol is als voorheen’. Kenneth Perez plaatste direct na het interview van Farioli al zijn vraagtekens bij diens uitspraken en ook in Voetbalpraat is er met verbazing op gereageerd.

Ajax verspeelde woensdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA twee punten tegen FC Utrecht. Bij een zege waren de Amsterdammers op vier punten gekomen van koploper PSV, maar na een zwakke tweede helft moesten ze genoegen nemen én mochten ze zelfs blij zijn met een punt. Hoe het toch komt dat Ajax na de interlandperiode zo moeizaam voor de dag komt? “Ik weet niet of de tank leeg is, maar hij is zeker niet meer zo vol als voorheen. Ik heb het vaak gehad over de dingen die we buiten het veld moeten verbeteren om de spelers te helpen. Dit zijn zaken waar we op een gegeven moment tegenaan gaan lopen”, zo sprak Farioli na afloop van het duel met FC Utrecht voor de camera van ESPN.

Perez wilde na het interview van de hoofdtrainer van Ajax meteen iets duidelijk maken. “Ajax heeft nooit een clean week gehad. Als je bij Ajax voetbalt, of bij PSV, speel je over het algemeen twee wedstrijden in de week. Het is niet iets heel nieuws. En ik vind dat, Farioli is niet de enige, het fysieke zó vaak wordt voorgedragen als het niet goed gaat. Dat is bijna een standaard excuus”, zo reageerde de Deense analist op de uitspraken van Farioli. Kees Kwakman kan zich er daarentegen wel iets bij voorstellen. “Ze zijn natuurlijk heel vroeg begonnen, met die drie voorrondes. Dat was voor hem natuurlijk niet prettig. Hij moest ook nog eens zijn eigen ideeën in de ploeg gaan brengen, qua intensiviteit en noem al die dingen maar op. Die zes wedstrijden aan het begin van dit seizoen zijn er dus wel ingehakt.”

Volgens Perez had Farioli de wedstrijden in de strijd om een ticket voor het hoofdtoernooi van de Europa League kunnen gebruiken als oefenwedstrijden. Een opmerkelijke uitspraak, aangezien er voor Ajax zowel sportief als financieel heel veel op het spel stond. Niet voor niets was de ontlading enorm toen Ajax in de derde voorronde na strafschoppen afrekende met Panathinaikos, waardoor in ieder geval deelname aan de UEFA Conference League was veiliggesteld. “Maar het is nu begin december en je hebt het idee dat ze op hun laatste benen lopen”, aldus Kwakman. “Farioli zei het gisteren (dinsdag, red.) ook al en hij zei het na NEC eigenlijk ook al. Misschien is het ook wel zo en misschien is het ook wel de reden waarom het weer alleen maar minder wordt. Dat kan.”

Moet Farioli het wel blijven herhalen?

Jeroen Haarsma, journalist van het Noordhollands Dagblad, vroeg zich in het programma Voetbalpraat op ESPN af of het wel zo verstandig is om te blijven herhalen dat de tank leeg is. “De komende tegenstanders van Ajax zullen van tevoren zeggen: de tank is blijkbaar leeg, dus vol gas erop. Ik denk dat de spelers van Ajax er op een gegeven moment ook wel in gaan geloven dat de tank leeg is bij ze.” Haarsma vindt het ergens ook wel een ‘beetje gek’ dat Farioli dit zegt. “We hebben net gekeken hoeveel wedstrijden ze hebben gespeeld en door die voorrondes is het wel iets meer, maar het is ook de reden waarom Farioli rouleert. De reden dat je rouleert is om spelers fit te houden. Nu is het eigenlijk van beide: hij rouleert én zegt dat de tank leeg is. Dat is natuurlijk wel een beetje gek, het staat haaks op elkaar. En het komt ook wel ter sprake na een mindere wedstrijd, dán is de tank leeg.”

