'Ze mogen bij Ajax blij zijn dat ik met hem aan de slag ben, kan veel geld opleveren'

Winston Bogarde heeft een hoge pet op van , maar heeft wel zijn twijfels over de positie waarop de verdediger van Ajax momenteel speelt. Bogarde, die als zelfstandig trainer druk in de weer is met onder andere Hato, noemt de vijfvoudig international van het Nederlands elftal links centraal achterin ‘een van de grootste talenten in Europa’. Sinds de aanstelling van Francesco Farioli moet Hato zich echter richten op de linksbackpositie.

De inmiddels achttienjarige Hato brak in de tweede helft van het seizoen 2022/23 door in de hoofdmacht van Ajax. Hij was in de laatste wedstrijden van dat seizoen al niet meer uit de basiself van toenmalig trainer John Heitinga weg te denken en werd in het afgelopen seizoen nóg belangrijker gemaakt door eerst Maurice Steijn en vervolgens John van ’t Schip. Hato droeg tijdens zijn eerste volledige seizoen in de hoofdmacht zelfs al een paar keer de aanvoerdersband. Hij was een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam en werd door Ronald Koeman beloond met een uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Hato speelde inmiddels al vijf interlands.

Artikel gaat verder onder video

De linkspoot blijft zich ontwikkelen en dat is zeker ook de verdienste van Bogarde. De voormalig verdediger én assistent-trainer van Ajax - die nog altijd niet kan verklaren waarom hij na het seizoen 2021/22 moest vertrekken bij de Amsterdammers - is inmiddels al twee jaar als zelfstandig trainer druk in de weer met Hato. “Als we het over Jorrel hebben: ze mogen bij Ajax blij zijn dat ik met hem aan de slag ben. Iedereen mag toch bezig zijn met in jezelf investeren en jezelf verder ontwikkelen?”, zo stelt Bogarde in gesprek met Voetbal International.

LEES OOK: 'Real Madrid klopt weer aan bij Ajax, nieuwe vraagprijs bekend'

Bogarde is zeer te spreken over Hato, die ook onder Farioli onomstreden is. “Jorrel is aan de bal geweldig. Hij heeft rust en overzicht, zijn inspeelpass door de linies is goed. Dus ik ben bij hem begonnen met de puur defensieve aspecten”, zo vertelt de voormalig international. “Voorop staat dat een verdediger eerst moet leren goed te verdedigen, zo min mogelijk kansen tegen moet krijgen en daardoor zo min mogelijk tegengoals. Dat klinkt logisch, maar dat is het in veel gevallen niet. Ik benader het heel gedetailleerd. Positie kiezen, lichaamshouding, coördinatie, agressiviteit, druk zetten, persoonlijke duels, kopduels, onderling coachen: alles komt aan bod. Want een seconde twijfel of positioneel verkeerd staan kan in de top het verschil maken.”

Hato speelt bij Ajax niet op ‘zijn’ positie

Hato is momenteel bezig aan zijn tweede volledige seizoen in het eerste van Ajax. De linkspoot was vorig seizoen op zeventienjarige leeftijd al onomstreden bij de Amsterdammers, volgens Bogarde een ‘stabiele factor’. “Als een van de weinigen, in een ploeg die totaal niet draaide.” Waar Hato vorig seizoen nog een vast gezicht was in het hart van de verdediging, moet hij zich sinds de aanstelling van Farioli richten op de linksbackpositie. Bogarde uitte zich vorige maand in gesprek met ESPN al kritisch over dat besluit van Farioli en benadrukt in gesprek met VI dat de plek waar Hato nu speelt ‘niet zijn positie is’. “Links centraal is Hato een van de grootste talenten in Europa. Als Jorrel zich goed door ontwikkelt op zijn beste positie, kan hij Ajax veel geld opleveren.”

LEES OOK: Wild gerucht in Engeland: ‘Engelse topclub maakt toptarget van Hato'

Bogarde realiseert zich tegelijkertijd dat Hato als linksback weer ‘andere dingen’ kan leren. “En het belangrijkste is dat hij speelt. Als hij uiteindelijk maar weer terugkeert in het centrum”, zo maakt Bogarde zijn wens nog wel even duidelijk. Spelen doet Hato vooralsnog meer dan genoeg. Hij kwam alleen dit seizoen al 24 keer in actie voor Ajax en was in aanvallend opzicht al een aantal keer erg belangrijk voor zijn ploeg. Zo scoorde Hato in De Klassieker tegen Feyenoord en verzorgde hij een paar dagen later de assist voor de gelijkmaker van Davy Klaassen in de thuiswedstrijd tegen PSV. Woensdagavond voorkwam Hato op spectaculaire wijze een doelpunt van FC Utrecht, al kon hij uiteindelijk niet voorkomen dat Ajax de 2-1 voorsprong in de tweede helft uit handen gaf.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Jorrel Hato voorkomt op spectaculaire wijze een doelpunt van FC Utrecht! 🤸👏#ajautr — ESPN NL (@ESPNnl) December 5, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli stapt af op één iemand na absolute wondergoal van Gaaei

Ajax-trainer Francesco Farioli vierde de 1-1 tegen FC Utrecht met een wisselspeler.