Wild gerucht in Engeland: ‘Engelse topclub maakt toptarget van Hato'

is op de radar verschenen van Liverpool. Rousing The Kop meldt in samenwerking met journalist Graeme Bailay dat de club van trainer Arne Slot van de Ajax-verdediger zijn toptransferdoelwit wil maken. Het versterken van de verdediging is voor The Reds een belangrijk onderwerp voor de komende transferperiodes.

Liverpool is dit seizoen ijzersterk begonnen onder Slot en staat ook defensief als een huis. Zo kreeg de Engelse topclub in elf Premier League-wedstrijden slechts zes tegendoelpunten. In de Champions League heeft de ploeg van Slot nog maar één tegentreffer hoeven incasseren in vier speelrondes. Wel kijkt de club alvast naar de toekomst, mede door het feit dat aanvoerder Virgil van Dijk een aflopend contract heeft op Anfield en al 33 jaar is.

Rousing The Kop schrijft dat de club navraag heeft gedaan bij Virgil van Dijk en Arne Slot nadat Hato eerder al werd gescout. Na dit overleg hebben The Reds de pas achttienjarige verdediger aangewezen als 'toptransferdoelwit' voor de zomer van 2025. Hato speelt onder trainer Francesco Farioli voornamelijk als linksback bij Ajax, maar wordt door Liverpool gezien als centrale verdediger.

Hato al vaker gelinkt aan toptransfer

Het is voor Hato niet de eerste keer dat hij gelinkt wordt aan een Europese topclub. In oktober nog werd de jongeling in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid, terwijl ook Juventus na zou denken over de komst van Hato. Eind vorig jaar verscheen Hato ook op de radar bij Arsenal. In hoeverre Liverpool concreet is voor Hato is niet bekend. Volgens Rousing The Kop spelen het feit dat Slot de jonge Hato in zijn tijd als Feyenoord-trainer in de Eredivisie aan het werk heeft en de uitgebreide scouting van Liverpool een belangrijke rol bij de sterke waardering van de drievoudig Oranje-international.

