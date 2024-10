Ajacied wordt plotseling gelinkt aan sensationele transfer naar Real Madrid

Jorrel Hato wordt door de Spaanse sportkrant MARCA in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid. De Spaanse grootmacht wil mede door de blessures van en Daniel Carvajal de defensie versterken. Hato is een van de spelers die op het lijstje van Real Madrid zou staan.

Het is niet de eerste keer dat Hato in verband wordt gebracht met Real Madrid. In juli linkte het Spaanse medium Diario AS de centrale verdediger van de Amsterdammers al aan de regerend landskampioen van Spanje. Nu is dat opnieuw het geval. Hato is één van de drie kandidaten die er binnen Real Madrid zouden zijn om het hart van de defensie te komen versterken.

Real Madrid is specifiek op zoek naar een linksbenige centrale verdediger en een rechtsback. Hato is international en linksbenig, wat hem een speler met een interessant profiel maakt voor de club uit Madrid: "Hato is één van de laatste sensaties. Op achttienjarige leeftijd wist hij al te debuteren in het Nederlands elftal", schrijft MARCA over de verdediger.

Het sportmedium weet dat de 21-jarige Castello Lukeba (RB Leipzig) en Vitor Reis (Palmeiras) de andere twee jongelingen zijn die serieus in beeld zijn in Madrid. Lukeba lijkt momenteel de favoriet te zijn bij de beleidsbepalers van De Koninklijke. Reis lijkt minder interessant, aangezien hij rechtsbenig is.

Opvallend is dat Hato bij Real Madrid in beeld is als centrale verdediger, maar dit niet de positie is waar hij momenteel speelt bij Ajax. Trainer Francesco Farioli van de Amsterdammers ziet in de international van het Nederlands elftal meer een linksachter en kiest er daarom voor om Hato op die positie op te stellen.

