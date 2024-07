Spaanse media: ‘Real Madrid schakelt over naar Jorrel Hato: Ajax-sterkhouder al langer in beeld’

Real Madrid is door de afgeketste transfer van Leny Yoro dringend op zoek naar een alternatief. De Madrilenen waren zo goed als rond met de achttienjarige Fransman, die plotseling voor een overstap naar Manchester United koos. Het Spaanse Diario AS weet dat Ajax-talent in beeld is bij de Champions League-winnaar van het afgelopen seizoen.

Volgens het medium heeft Real momenteel ‘een tekort aan centrale verdedigers’. De club beschikt in ieder geval tot november, als David Alaba terugkeert, maar over twee verdedigers die in het centrum kunnen spelen, namelijk Antonio Rüdiger en Eder Militao. Hierdoor moet Aurélien Tchouaméni ingezet worden als verdediger, waardoor er weer een tekort kan ontstaan op het middenveld.

Diario AS noemt een drie mogelijke alternatieven voor Yoro. De eerste naam die genoemd wordt is die van Aymeric Laporte, die Saudi-Arabië wil verlaten. Ook Diogo Leite (Union Berlin), wordt gevolgd door De Koninklijke. De opvallendste naam die het Spaanse medium noemt is die van Hato.

Hato is volgens Real Madrid een vergelijkbare speler als Yoro en werd al een gescout door de Spaanse grootmacht. De achttienjarige verdediger ligt echter nog tot de zomer van 2028 vast bij Ajax, waardoor Real mogelijk met een behoorlijke transfersom op de proppen moet komen.

