Ajax incasseert flinke tegenvaller in aanloop naar Europa League-duels

Ajax kan in de wedstrijden in de voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina niet beschikken over en , zo weet Voetbal International-journalist Tim van Duijn maandagochtend te melden. Reden voor de afwezigheid van de twee Ajax-aanvaller is de manier waarop het Nederlands elftal zich manifesteert op het EK in Duitsland.

Doordat het Nederlands elftal de halve finale van het EK in Duitsland heeft bereikt, duurt het nog even totdat Brobbey en Bergwijn op het trainingscomplex in Amsterdam staan. De verwachting van Voetbal International is dat het tweetal een vakantie van twee weken zal nemen, wat betekent dat zij niet op tijd terug zijn voor de wedstrijden tegen het Servische FK Vojvodina.

Voor Ajax-trainer Francesco Farioli is dat ongetwijfeld een tegenvaller, aangezien de Italiaan ongetwijfeld liever eerder kennis had gemaakt met de twee sterkhouders en maar al te graag over de twee aanvallers had beschikt tegen de Serviërs. Dat is dus niet het geval, waardoor Ajax zich kan voorbereiden op een ander scenario. Chuba Akpom lijkt de beste kandidaat te zijn om in deze wedstrijd als spits te fungeren, terwijl Mika Godts een optie is op de linkerflank.

Achterin hoeft Farioli in ieder geval niet enorm te puzzelen, want hij heeft door de overwinning van het Nederlands elftal op Turkije in ieder geval Ahmetcan Kaplan snel terug. De Turks international begint volgens VI op 15 juli al aan de voorbereiding in Amsterdam, evenals de Kroaten Josip Sutalo en Borna Sosa.

