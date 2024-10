Sutalo doet pijnlijke uitspraak voor Steijn en Van 't Schip

denkt te weten waarom hij onder Francesco Farioli beter rendeert bij Ajax dan in het vorige seizoen. De verdediger kon de hoge verwachtingen vorig seizoen niet waarmaken, maar behoort inmiddels tot de sterkhouders van Ajax.

Ajax had vorig seizoen met Maurice Steijn, Hedwiges Maduro (twee wedstrijden) en John van ’t Schip drie verschillende hoofdtrainers. Zij konden Sutalo niet aan de praat krijgen, maar Farioli is er wellicht wel in geslaagd om de juiste snaar te raken bij de international van Kroatië.

“Vorig jaar was om veel redenen niet best”, zegt Sutalo, die daarna een pijnlijke uitspraak doet voor de vorige trainers van Ajax. “Dit seizoen heeft de nieuwe trainer nieuwe eisen gesteld en weten we wat we moeten doen. Daarin zit een behoorlijk verschil.”

Farioli positief over Sutalo

In het Algemeen Dagblad vertelt ook Farioli over de ontwikkeling van zijn pupil, die vorig jaar voor minstens 20,5 miljoen euro werd binnengehaald. “Sinds de start van het seizoen groeit hij met en zonder bal. Hij heeft een sterke persoonlijkheid en toont steeds meer leiderschap. Ik ben heel gelukkig met wat hij laat zien. Zeker als je ziet waar hij vandaan komt.”

