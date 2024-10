Maurice Steijn keek met open mond naar training van Ajax: 'Wauw, wat een speler!'

Maurice Steijn is blij met de ontwikkeling van . Onder leiding van Steijn kon Sutalo vorig seizoen de hoge verwachtingen niet waarmaken bij Ajax, maar dit seizoen oogt de Kroatische verdediger een stuk stabieler.

Steijn is zaterdagavond te gast bij De Eretribune, waar presentator Jan Joost van Gangelen begint over zijn periode in Amsterdam. Steijn kreeg zijn spelers niet aan de praat, maar spelers als Kian Fitz-Jim, Youri Baas en Sutalo renderen inmiddels een stuk beter. “Het kan dat dat opeens gebeurt. Bij de ene trainer lukt het wel, bij de andere niet”, legt Steijn uit. Hij heeft nooit getwijfeld aan de kwaliteiten van Sutalo.

Artikel gaat verder onder video

“Volgens mij ben ik vanaf dag één heel duidelijk geweest over Sutalo bij Ajax. Dat hij nu uiteindelijk de credits krijg die ik hem toen toedichtte, vind ik alleen maar mooi voor hem. Hij heeft zoveel over zich heen gekregen vorig seizoen… En nu bewijst hij gelukkig het ongelijk van heel veel critici en bewijst hij wat wij in de staf in hem zagen”, aldus Steijn.

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli voert één wijziging door bij gehavend Ajax

“Het mindere spel van Sutalo verbaasde ons wel. Toen hij twee weken had meegetraind, dachten we nog: wauw, wat een verdediger hebben we nu binnen! De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij het toen niet liet zien, maar nu wel.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Maurice Steijn laat zich tweemaal niet uit de tent lokken over Ajax

Hugo Borst doet twee pogingen om Maurice Steijn uit de tent te lokken bij De Eretribune.