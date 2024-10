Hugo Borst doet twee pogingen om Maurice Steijn uit de tent te lokken

Maurice Steijn is zaterdagavond aanwezig bij De Eretribune van ESPN en blikt in de uitzending terug op zijn korte dienstverband als trainer van Ajax. Tafelgenoot Hugo Borst doet enkele pogingen om Steijn uit de tent te lokken, maar dat laat de clubloze trainer niet gebeuren.

Omdat een aankoop als Josip Sutalo onder Francesco Farioli beter rendeert dan onder Steijn, zegt Borst: “Mislintat had er toch kijk op.” Destijds was Sven Mislintat de technisch directeur van Ajax en hij onderhield een slechte relatie met Steijn.

De trainer antwoordt lachend: “Haha, ik ga er maar niet op in.” Borst vraagt daarna of Steijn, na het debacle bij Ajax, ‘extra meevoelt’ met trainers die in het nauw zitten. “Wanneer stuurde je voor het laatst een appje aan Hedwiges Maduro?” Vanwege de mindere prestaties van Almere City staat Maduro onder druk, maar de opmerking van Borst valt niet los te zien van de verstoorde relatie tussen Steijn en Maduro.

Steijn gunt Priske succes

Steijn laat zich opnieuw niet verleiden tot het doen van pittige uitspraken. “Neuh, ik voel niet mee met trainers in het nauw. Dat is nu eenmaal part of the job. Ik hoop wel voor alle trainers die het moeilijk hebben dat ze het tij keren. Ik was blij voor Brian Priske, die met Feyenoord won van Girona. Ik weet hoe het is als het minder gaat.”

Ajax-trainer Francesco Farioli maakt zich hard voor de contractverlenging van een van zijn spelers.