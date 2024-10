Willem II vergroot zorgen voor Maduro en Almere City: heerlijke pegel Fatah goed voor drie punten

Willem II heeft vrijdagavond in Flevoland afgerekend met Almere City. De geplaagde thuisploeg van trainer Hedwiges Maduro mocht lange tijd hopen op het derde punt van het seizoen, maar een heerlijke uithaal van invaller Amar Fatah, diep in de tweede helft, bezorgde de Tilburgers alsnog de volle buit. Willem II klimt daardoor in ieder geval voor even op naar de vijfde plaats in de Eredivisie.

Het publiek van Almere City smacht inmiddels al bijna acht maanden naar een overwinning. Tegen PEC Zwolle creëerde de ploeg van Maduro genoeg kansen, maar scoren deden de Zwarte Schapen niet in het juiste doel. Een knullige eigen goal van James Lawrence zorgde voor een 1-0 verlies: zodoende stond de Welshman vandaag niet in de basis. Zijn vervanger Theo Barbet betaalde reeds in de eerste minuut het vertrouwen van zijn trainer uit. Ringo Meerveld snelde na een handige actie van Kian Vaesen richting het Almere-doel, maar met een sliding op de rand van het strafschopgebied voorkwam de Franse jeugdinternational een snelle Tilburgse schotkans.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens kon Almere haar eerste poging doen om ‘de Koning schaakmat te zetten’, zoals de aanhang van de thuisploeg op een tifo afbeelde. Met handige zetten werden de bezoekers ver naar achteren gedrukt en bereikten de Flevolanders het strafschopgebied meermaals, maar de gecreëerde kansen hadden vaak weinig om het lijf. Mogelijkheden voor de backs Hamdi Akujobi en Vasilios Zagaritis vlogen hoog over, terwijl een rollertje van Thomas Robinet een eenvoudige prooi was voor de keeper. Door op de juiste momenten druk te zetten kwam de tegenstander echter nauwelijks van eigen helft af, iets waar Peter Maes zich duidelijk over agiteerde.

De 60-jarige oefenmeester zag dat zijn ploeg na een minuut of twintig echter beter in haar spel kwam, waardoor het spel op en neer begon te golven. De Tilburgse mogelijkheden smoorden echter vaak in het strafschopgebied van de thuisploeg. Via Jochem Ritmeester van der Kamp kreeg Almere nog wel een aardige mogelijkheid, maar het restant van de eerste helft kende op voetballend gebied verder weinig spanning. Toch zullen de nodige supporters rond minuut 40 even met knikkende knieën op hun stoeltjes gezeten hebben. Na een sliding van Ricardo Visus werd scheidsrechter Yannick van der Laan namelijk naar de kant geroepen, maar de leidsman besloot geen strafschop toe te kennen aan de bezoekers.

In het begin van de tweede helft speelde Van der Laan nogmaals een belangrijke rol aan de zijkant van het veld. Na een lompe overtreding van Mickaël Tirpan ontstond een klein opstootje, waarna de assistent-trainer van Willem II met een rode kaart het veld moest verlaten. Ook op het veld was er kort daarvoor spektakel, toen Anas Tahiri vanuit een afgeslagen corner de lat teisterde. De thuisploeg kreeg vervolgens nog wel enkele schotkansen, maar kwam nooit meer zo dichtbij. Veel ballen waren een eenvoudige prooi voor Thomas Didillon-Hödl, terwijl soms ook de onjuiste keuze werd gemaakt. Willem II meldde zich soms wel diep op de helft van de tegenstander, maar kon daar in eerste instantie weinig uitrichten. Een kwartier voor tijd bracht Fatah daar echter verandering in, door de bal vanaf de rand van het strafschopgebied geweldig via de lat binnen te schieten. Een antwoord van Almere City bleef in het restant van de wedstrijd uit.

