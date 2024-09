Eredivisie staat aan de vooravond van een grote verandering

De play-offs om Europees voetbal zullen gaan verdwijnen in de Eredivisie, meldt Chris Woerts vrijdagavond bij Vandaag Inside. Dit zal gebeuren met de ingang van komend seizoen. Daarmee zal de nummer vijf of zes, afhankelijk van of de bekerwinnaar in de top vier eindigt, een ticket bemachtigen voor de voorronde van de Conference League.

“Er gaat iets veranderen in de opzet van de Eredivisie”, steekt Woerts van wal. “De vervelende play-offs van de nummer vijf tegen de nummer acht of de nummer zes tot de nummer negen, daar gaan ze mee stoppen. De clubs zijn het zat. De speeldagenkalender is te vol. Ze willen minder lang spelen, want met de play-offs ga je door tot eind mei.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kraay junior heeft ‘appeltje te schillen’ met Ramaj: ‘Ik kom hem nog wel tegen’

De verandering zal nog niet dit seizoen ingaan weet Woerts. “Ze stoppen er per volgend seizoen mee. Het gekke is: alle clubs zijn het erover eens dat je het ook dit jaar nog kan invoeren. Want ze willen zeker weten dat ze de zesde plek op de coëfficiëntenranglijst behouden. Dan heb je de sterkste ploegen nodig.”

LEES OOK: Chris Woerts gaat helemaal los over nieuwe speeldatum Feyenoord - Ajax

Eredivisieclubs willen plek op coëfficiëntenranglijst vasthouden

Dit seizoen ging Go Ahead Eagles, dat afgelopen seizoen als negende eindigde en de play-offs won, Europa in. De Deventenaren vlogen er meteen in de tweede voorronde van de Conference League uit tegen het Noorse SK Brann. “Eigenlijk is het een hele goede beslissing, want de beste club gaat dan Europa in”, aldus Woerts. “We moeten die zesde plek vasthouden, anders raken we een Champions League-plek kwijt, en dat is zonde.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noodklok geluid: 'Niveau Eredivisie gaat alleen maar achteruit'

Jeroen Grueter ziet het niveau van de Eredivisie alleen maar achteruitgaan.