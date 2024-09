Chris Woerts gaat helemaal los over nieuwe speeldatum Feyenoord - Ajax

Chris Woerts heeft geen goed woord over voor de beslissing om de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in te halen op woensdagavond 30 oktober om 18.00 uur. De keuze voor de nieuwe speeldatum is een ‘schande’, zegt de sportmarketeer zaterdag bij het programma WNL Vandaag.

Het duel zou aanvankelijk zondagmiddag worden gespeeld, maar werd afgelast doordat de politie geen personeel beschikbaar stelde. Het vinden van een nieuwe datum en een nieuw tijdstip was een puzzel voor de KNVB, zeker omdat burgemeester Ahmed Aboutaleb niet in het donker wilde spelen. “Aboutaleb wil een beetje een machtsspelletje spelen”, oordeelt Woerts. “Zo van: ‘Ik ben de baas van Rotterdam.’ Hij heeft vorige week gezegd: ik wil niet dat het in het donker gespeeld wordt. In plaats van flexibiliteit richting de supporters, de stad en richting voetbalminnend Nederland, houdt hij voet bij stuk. Het grappige is: de laatste vier jaar is Feyenoord - Ajax al twee keer 's avonds gespeeld. Dus waar gaat het over?”

De sportmarketeer spreekt van een ‘onbegrijpelijke beslissing’. “Het is echt een schande dat de grootste wedstrijd van het jaar wordt weggestopt op woensdagavond om zes uur. Nederland en met name Rotterdam werkt op die dag, mensen moeten vrij nemen of eerder weg van hun werk.” Woerts noemt De Klassieker ‘het uithangbord van de Eredivisie’. “Feyenoord - Ajax wordt in meer dan 180 landen live uitgezonden. Wat doet Aboutaleb? Omdat hij zijn gelijk wil halen. Het mag niet in het donker gespeeld worden. Volgens mij is het in oktober om zes uur ook al donker. Schande voor de stad!”

Bovendien maakt Woerts zich geen zorgen om grote ongeregeldheden, ondanks dat De Klassieker wordt ingeschaald als risicowedstrijd. “Het kan niet echt uit de hand lopen, want er zijn geen uitsupporters. Die zitten allemaal in Amsterdam. Er is niks aan de hand, het is onbegrijpelijk.” In april 2023 speelde Ajax in de KNVB Beker tegen Feyenoord en werd Davy Klaassen geraakt door een voorwerp vanuit het publiek. Daarna besloot Feyenoord netten voor de tribunes te hangen. Die werden voorafgaand aan dit seizoen verwijderd, maar zullen terugkeren bij de wedstrijd tegen Ajax.

