Feyenoord neemt zeer ingrijpende beslissing in aanloop naar Klassieker tegen Ajax

Feyenoord heeft dinsdagochtend bekendgemaakt dat voor de wedstrijd Feyenoord - Ajax in De Kuip aan alle vier de zijden palen en netten worden geplaatst. Het is een preventieve maatregel van de Rotterdamse club, die dit seizoen alleen bij De Klassieker moet voorkomen dat er voorwerpen op het veld kunnen belanden. Vorig seizoen hingen er tijdens alle competitiewedstrijden netten in De Kuip.

"In aanloop naar het huidige seizoen kwam Feyenoord tegemoet aan de breed levende wens om de palen en de netten te verwijderen uit De Kuip", begint Feyenoord in een statement op de eigen website. "Mede ingegeven door de ongewijzigde regels vanuit de KNVB over het gooien van voorwerpen liet de club destijds wel weten dat de palen en netten weer terug zouden komen voor het restant van seizoen 2024-2025 als een thuiswedstrijd van Feyenoord moest worden onderbroken of gestaakt. Om te voorkomen dat de Klassieker dergelijke ingrijpende gevolgen zou hebben, heeft Feyenoord nu besloten om de palen en netten voor het competitieduel met Ajax op 1 september aanstaande terug te plaatsen."

De Rotterdamse club benadrukt in het statement dat het besluit is genomen na het inwinnen van verschillende adviezen. Aanleiding voor het ophangen van de netten is logischerwijs de komst van Ajax naar De Kuip. Een aantal seizoenen geleden ging het mis in Rotterdam-Zuid, toen Ajacied Davy Klaassen een aansteker naar zijn hoofd toegegooid kreeg vanaf de tribunes.

De beslissing van Feyenoord heeft voor de bezoeker in het stadion, maar ook voor de televisiekijker veel gevolgen. ESPN kan de wedstrijden van Feyenoord waarbij netten en palen in het stadion zijn geplaatst niet vanaf de normale plek in De Kuip uitzenden.

