Ajax troeft PSV af en haalt aanvaller terug die in 2019 werd weggestuurd

Anass Moumane is via een omweg terug bij Ajax. De zeventienjarige vleugelspeler speelde tussen zijn achtste en twaalfde al in de jeugdopleiding van Ajax, maar werd destijds weggestuurd. Van rancune is geen sprake bij Moumane, die nu overkomt van amateurclub AFC. Clubs als PSV, FC Twente en AZ visten achter het net.

Moumane, die volgend seizoen zijn wedstrijden gaat spelen voor Ajax Onder 19, vertelt aan Ajax Showtime dat hij als twaalfjarige in de ogen van de club 'te speels aan de bal' was en niet genoeg werklust toonde. Daardoor mocht hij in 2019 niet naar de Onder 13. "Ik heb nog steeds een goede band met trainers en ik zal nooit denken: deze club heeft mij weggestuurd, dus ik kom hier nooit meer terug. Zo ben ik niet."

Artikel gaat verder onder video

Via sc Buitenveldert en DCG kwam Moumane terecht bij AFC. Zijn goede ontwikkeling ging niet onopgemerkt voorbij bij Ajax en andere Nederlandse clubs. Hij maakte op stage bij Ajax een goede indruk. “Ik hoorde eerst dat FC Twente interesse in me had. Toen later Ajax aanklopte, geloofde ik het eerst niet”, vertelt hij. “Na FC Twente kwam PSV en uiteindelijk meldden heel veel teams zich.”

“AFC heeft toen besloten om de clubs in de wacht te zetten. Ajax kreeg daarna voorrang, omdat het een partnerclub is van AFC en ik daar graag stage wilde lopen”, legt hij uit. “Ik heb een keer meegetraind bij AZ en ze hebben me net als Ajax en FC Twente ook een contract aangeboden. Ze wilden me graag hebben, maar uiteindelijk heb ik gekozen voor Ajax. Ajax zit in mijn hart. Ik heb er eerder gespeeld, ik ken de club, de trainers, spelers en het is een goede opleiding.”

'Te vergelijken met Hakim Ziyech'

Moumane speelt het liefst als rechtsbuiten, maar kan ook op het middenveld uit de voeten. Hij noemt zichzelf een 'technische, slimme, doelgerichte speler' en ziet Hakim Ziyech als een speler met een vergelijkbare stijl. "Hij is een creatieve speler en komt ook veel van rechts naar binnen en geeft dan een beslissende pass of gaat voor een schot."

De terugkeer van Moumane bij Ajax werd vorige maand al gemeld door Voetbal International en is vrijdag bevestigd met een video op het Instagram-kanaal van de talentvolle aanvaller.