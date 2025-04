Ajax moet miljoenen ophoesten: 'Om hoeveel geld het gaat?'

Ajax gaat volgend seizoen nagenoeg zeker de Champions League in en dat stemt tot grote tevredenheid in Amsterdam. Door de deelname zullen tientallen miljoenen euro’s binnenstromen, maar moeten er ook wat miljoenen worden uitgekeerd aan spelers. Dat heeft te maken met de contracten die zij tekenden onder de vorige technisch directeur Sven Mislintat.

Journalist Mike Verweij kondigt vrijdag in de podcast Kick-Off aan dat hij zaterdag in De Telegraaf met een verhaal komt over Mislintat. Na zijn komst werkte Ajax met een andere salarisstructuur: hoe hoger het Europese niveau waarop de club uitkomt, hoe hoger de salarissen zullen zijn. Dat geldt ook voor de spelers die verhuurd zijn. “De aankopen van Mislintat hangen als een molensteen om de nek van Ajax. Om hoeveel geld het gaat? Dat gaat Ajax heel veel extra geld kosten. Dat moeten de mensen echt even lezen”, zegt Verweij.

Artikel gaat verder onder video

Van de aanwinsten van Mislintat staan Branco van den Boomen, Jakov Medic, Anton Gaaei, Sivert Mannsverk, Borna Sosa, Chuba Akpom, Gastón Ávila, Carlos Forbs en Josip Sutalo nog onder contract bij Ajax. Van dat negental hebben momenteel alleen Gaaei en Sutalo vaak een basisplaats.

Verweij bedankt Farioli

Op de persconferentie van donderdag deed zich nog een opvallend moment voor tussen Verweij en trainer Francesco Farioli. De journalist bedankte Farioli voor zijn aanwezigheid. Waarom? “Ik had de dag ervoor een interview in de ArenA en toen hoorde ik van persvoorlichter Miel Brinkhuis dat de spelers op donderdag vrij zouden zijn. Farioli is in de goede zin van het woord een vakidioot en vaak op de club, alleen dit keer niet. Wel kwam hij speciaal voor de persconferentie op de club. Als je dat weet, vind ik dat je hem best kunt bedanken.”

