Ajax geeft PSV, Feyenoord en AZ het nakijken en strikt talentvolle aanvaller

Ajax gaat zich versterken met Anass Moumane, zo weet Voetbal International. De zeventienjarige buitenspeler speelde tot 2019 al in de jeugdopleiding van de Amsterdammers, om via Buitenveldert en DCG bij AFC te belanden. Ajax troeft onder meer Feyenoord, PSV en AZ af.

Halverwege januari kwam naar buiten dat Moumane mee heeft getraind bij Ajax, dat hem graag aan de jeugdopleiding toe wilde voegen. Daarvoor kregen de Amsterdammers wel de nodige concurrentie. Naast Feyenoord en PSV wilden namelijk ook AZ, FC Twente en sc Heerenveen met de buitenspeler, die ook als aanvallende middenvelder kan spelen, aan de haal gaan.

Nu is duidelijk dat Ajax de strijd om het zeventienjarige talent heeft gewonnen. Met name AZ ging de afgelopen weken fel de concurrentie aan met de Amsterdammers om zijn handtekening. Daarmee keert Moumane terug bij de club waarvoor hij al vier jaar in de jeugdopleiding speelde. In de zomer van 2019 vertrok hij naar Buitenveldert, waarna hij via DCG bij AFC terechtkwam. Bij de amateurclub heeft de aanvaller op voetbaltechnisch en fysiek gebied flink ontwikkeld, waardoor hij bij de hele top van de Eredivisie in beeld kwam. Moumane sluit vanaf komend seizoen aan bij het Onder 19-efltal van Ajax.

Moumane is vooralsnog vooral bekend van een moment uit 2018, waarbij hij als pupil van de week een gooi mocht doen naar de Richard Witsche Bokaal. Voor deze trofee moet je een recordaantal keer hooghouden. In plaats van een echte poging daartoe te doen, stopte Moumane bij 34 keer hooghouden, speciaal voor zijn idool Abdelhak Nouri. Dat moment is hieronder te bekijken.

Een mooi gebaar voor zijn idool Nouri ❤️#TalentTuesday pic.twitter.com/2NO0GHto3o — AFC Ajax (@AFCAjax) March 13, 2018

