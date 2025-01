'Jeugdtalent (17) met Nouri als idool traint bij Ajax mee, PSV en Feyenoord zitten op het vinkentouw'

Alle topclubs in de Eredivisie zijn geïnteresseerd in de diensten van Anass Moumane. De zeventienjarige aanvaller speelt nu bij AFC, maar maakte eerder onderdeel uit van de jeugdopleiding van Ajax. Moumane heeft al een training meegedraaid in Amsterdam, maar Feyenoord en PSV dingen ook naar zijn handtekening, weet Voetbal International.

Moumane is een aanvallende middenvelder die ook als rechteraanvaller kan worden geposteerd. Hij speelde eerder vier jaar in de jeugdopleiding van Ajax. Een typerend moment uit 2018 vat Moumane goed samen: als pupil van de week mocht hij een gooi doen naar de Richard Witschge Bokaal. Voor deze trofee moet je een record aantal keer hooghouden. In plaats van een echte poging daartoe te doen, stopte Moumane bij 34 keer hooghouden, speciaal voor zijn idool Abdelhak Nouri. Dat moment is hieronder te bekijken.

Het jeugdtalent is de laatste jaren flink gegroeid en zet ook sportief stappen. Dit seizoen staat de teller op twintig goals en veertien assists. Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente en sc Heerenveen zouden Moumane allemaal een contract aan willen bieden. AFC houdt het talent momenteel wat uit de luwte: zij hebben een limiet van drie club ingesteld, waarbij Moumane 'stage mag lopen.' Bij Ajax Onder-19 is dat al gebeurd, het is nog afwachten welke andere clubs een vergelijkbare kans bieden aan het talent.

Een mooi gebaar voor zijn idool Nouri ❤️#TalentTuesday pic.twitter.com/2NO0GHto3o — AFC Ajax (@AFCAjax) March 13, 2018

