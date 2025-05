Been tipt Feyenoord ineens een Sparta-speler: ‘Dan heb je een wapen’

Mario Been ziet in een mogelijke Feyenoord-spits. Dat blijkt uit zijn analyse tijdens Almere City - Sparta Rotterdam. Been vindt de Noorse spits ‘goud waard’ voor Sparta en ziet hem nog wel een stap hogerop maken.

Halverwege een bloedeloze wedstrijd (ruststand 0-0) gaat het in de ESPN-uitzending van de wedstrijd over Lauritsen, die een aardige eerste helft speelde. Presentatrice Aletha Leidelmeijer spreekt analist Been aan: “Jij zit je hardop af te vragen wat zijn plafond zou zijn.” “Jazeker, ik vind het een hele interessante speler”, antwoordt de oud-trainer van Feyenoord. Leidelmeijer vraagt Been of de Nederlandse top een optie zou zijn voor de spits. “Ik denk wel dat hij nog een stap hoger kan, ja. Feyenoord heeft wel eens een Nicolai Jørgensen gehad, zo’n type is hij ook.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Feyenoord en Ajax krijgen flinke concurrentie uit Europese top voor Rômulo'

Been weet ook hoe Lauritsen van waarde kan zijn voor de Nederlandse top: “Dan heb je gewoon een wapen. Hij heeft er al negen gemaakt voor Sparta en het is ook lekker om met hem te spelen als aanspeelpunt. Hij houdt heel vaak de bal goed vast, dan kan je eromheen komen en kan je meebewegen. Ik vind hem voor Sparta echt goud waard.”

Presentator Wouter Bouwman stipt aan dat Lauritsen 27 jaar oud is en noemt het ‘een ongemakkelijke leeftijd voor de top’. Been is het ermee oneens: “Dan heb je ook een stuk ervaring. Ik denk dat hij zeker nog een stap omhoog kan”, zo klinkt het.

