Slot lovend: ‘Had nog drie of vier jaar voor Feyenoord kunnen werken’

Arne Slot had nog wel even bij Feyenoord willen blijven, als Liverpool niet zou hebben gebeld. Dat vertelt de kersverse Premier League-kampioen in gesprek met Sky Sports. Slot had het naar zijn zin bij Feyenoord, maar heeft geen spijt van zijn overstap.

Sky Sports-presentator Patrick Davison schetst Slot een scenario: “Je krijgt een telefoontje dat Liverpool mogelijk interesse heeft. Hoe goed zie je dat beeld voor je?” Slot zucht even maar weet niet meer waar hij op dat moment was. “Ik weet wel dat het een speciaal moment was, want ik was erg gelukkig bij Feyenoord.”

Slot beschrijft waarom hij tevreden was met zijn laatste periode in Rotterdam: “De manier waarop ik daar kon werken. Het succes dat we daar bereikten. Ik had er nog voor drie of vier jaar langer kunnen werken. Er waren maar een paar clubs waarvoor ik Feyenoord zou verlaten en het is geen verrassing dat Liverpool er daar zeker een van was.”

De trainer heeft geen spijt van zijn vertrek naar Engeland: “Niet alleen omdat we de competitie gewonnen hebben, maar ook zeker vanwege de dagelijkse manier van werken hier. We hebben een geweldige staf, geweldige faciliteiten en geweldige spelers tot onze beschikking.”

