Hwang (28) onthult waar hij wil afsluiten en het is niet Feyenoord

kreeg onlangs bezoek van zijn landgenoot Ji-Sung Park. Voor het programma Man In Europa, waarin Zuid-Koreaanse voetballers worden opgezocht die in Europa actief zijn, was Park afgereisd naar Nederland om in gesprek te gaan met Hwang. In het interview vertelt de spelmaker over zijn voetbalcarrière tot dusver en over zijn grootste toekomstdromen. Zijn carrière wil hij afsluiten bij een andere club dan Feyenoord.

Park, 44 jaar oud, speelde zelf in Nederland voor PSV. Hij was een grote publiekslieveling tussen 2003 en 2005 en keerde in het seizoen 2013/14 terug in Eindhoven, als huurling van Manchester United. Hoewel hij dus uitkwam voor een concurrent van Feyenoord, overhandigt Hwang een shirtje van de Rotterdamse club aan Park. "Dit is een cadeautje voor jou, namens de club.” Hwang zegt dat Park nog altijd wordt herinnerd door veel Nederlandse voetbalfans.

Hwang heeft weinig tijd nodig gehad om zich aan te passen in Rotterdam. Hij kwam afgelopen zomer over van Rode Ster Belgrado en is, ondanks twee verschillende blessures die hem een tijdje kwelden, uitgegroeid tot sterkhouder bij Feyenoord. Dat hij zo snel is geaard, heeft volgens Hwang ook te maken met ervaringen uit het verleden. Hij noemt zijn eerste avontuur buiten Zuid-Korea: in 2019 verliet hij Daejeon Citizen voor Vancouver Whitecaps in Canada. Hij beschrijft die periode als de zwaarste in zijn carrière.

© Ji-Sung Park met het shirt van Feyenoord (슛포러브.)

'Feyenoord regelt alles goed'

“Ik sprak geen Engels. Ik kon alleen maar denken: ik moet hier weg en naar Europa gaan”, blikt Hwang terug. “Ik stond er alleen voor en ik was ongeduldig. Het team was een underdog in de competitie (Vancouver eindigde onderaan in de Eastern Conference van de MLS, red.). Ik dacht toen: ik heb in zoveel vliegtuigen gezeten, ik ben verloren.” Achteraf ziet Hwang de moeilijke ervaring echter ook als waardevol. “Ik denk dat ik juist daarom minder moeite had om me een te passen in Rusland, Griekenland, Servië en Nederland.” In die landen speelde hij voor respectievelijk Rubin Kazan, Olympiacos, Rode Ster Belgrado en Feyenoord.

Ook dankzij de inzet van Feyenoord zelf voelt Hwang zich op zijn gemak. “Het was erg prettig dat ze bijvoorbeeld een huis en bankzaken hadden geregeld. Er wordt goed voor je gezorgd. Als er iets aan de hand is, willen ze het meteen weten. Ik zie hoeveel werk ze verrichten.”

Hwang heeft grote WK-droom

Hwang is 28 jaar en heeft nog een grote droom: ver komen met Zuid-Korea op een WK. Hij weet dat Park in 2002 onder leiding van Guus Hiddink de halve finale haalde. Zelf wist Hwang in 2022 de achtste finale te bereiken met Zuid-Korea, waarin Brazilië met 4-1 te sterk was. “Dat WK smaakte naar meer. We bereikten de laatste zestien en volgende keer willen we de laatste acht halen. Ik kan niet wachten om te zien of het land dan in een complete feeststemming komt. Dat zou ik dolgraag meemaken. En ik zou ook nog graag terugkeren naar Daejeon. Daar wil ik mijn carrière afsluiten.”

📽️🧵| 𝐌𝐀𝐍 𝐈𝐍 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄: 𝐇𝐖𝐀𝐍𝐆 𝐈𝐍-𝐁𝐄𝐎𝐌 & 𝐅𝐄𝐘𝐄𝐍𝐎𝐎𝐑𝐃



Park Ji-sung & crew visit Rotterdam & Hwang! Disappointingly, the ep. doesn't feature Club BTS or players, but the crew spend time w/ Hwang at the Hollywood Event Center.



(1/10)#황인범 #Feyenoord pic.twitter.com/L6Fy0nZvfa — Joel Kim (@KNTFootball) April 18, 2025

