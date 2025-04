Einde verhaal bij Feyenoord: twee spelers gaan vertrekken

heeft geen toekomst bij Feyenoord, zo vermoedt Valentijn Driessen. De middenvelder laat niet zien over het gewenste niveau te beschikken en staat op de nominatie om te vertrekken. Volgens Driessen zal ook een doelman komende zomer weggaan bij Feyenoord: of kan zijn spullen pakken.

In de podcast Kick-Off wordt maandag teruggeblikt op de wedstrijd die Feyenoord zaterdag speelde tegen Fortuna Sittard (0-2 zege). Jakub Moder, de maker van beide doelpunten, krijgt complimenten van Driessen. “Een heel goede aanwinst. Het is wel een mannetje. Je kan ‘m er goed bij hebben. Hij is fysiek sterk en lopend sterk. Maar Hwang was degene die het verschil maakte, toen hij erin kwam voor Zerrouki.”

Artikel gaat verder onder video

En dat is een pijnlijk gegeven voor Zerrouki, weet Driessen. “Van Persie wil iedereen de kans geven en is nu bezig om te inventariseren wie wel en niet kunnen blijven. Voor Zerrouki is het natuurlijk einde verhaal. Hij mocht invallen tegen AZ - dat was niet veel - en nu mocht hij het laten zien vanuit de basis. Hij heeft gewoon niet het niveau van Feyenoord en van de top van Nederland.” Bij Studio Voetbal kreeg Zerrouki zondagavond al kritiek vanwege een verkeerde pass in de blessuretijd van de wedstrijd.

Bijlow of Wellenreuther weg bij Feyenoord

Ook onder de lat lijkt er wat te gaan veranderen bij Feyenoord. Als Bijlow weer fit is, zal Van Persie een keuze moeten maken tussen Bijlow en Wellenreuther als eerste keeper. Bijlow, die eind januari een knieblessure opliep, keerde maandag terug op het trainingsveld. Het is de vraag of hij dit seizoen nog in actie kan komen.

LEES OOK: Hwang probeert transfer te regelen: 'Vraag of je naar Feyenoord mag!'

© Imago

“Je zal afscheid moeten nemen van een van de twee. Maar Wellenreuther keepte ook tegen Fortuna weer prima”, zegt Driessen, waarna collega Mike Verweij reageert: “Het lijkt bij Wellenreuther wel alsof hij echt heel goed kan keepen als hij niet de druk van een reservedoelman voelt. Als die druk er wel is, maakt hij de ene na de andere ketser.”

Wellenreuther heeft een contract tot medio 2027 in De Kuip, terwijl de verbintenis van Bijlow in de zomer van 2026 afloopt Voor Bijlow wordt het gezien zijn blessureverleden vermoedelijk lastig om een club te vinden. Afgelopen zomer leek hij op weg naar Southampton, maar kwam hij niet door de medische keuring.

Vind jij dat Ramiz Zerrouki nog een kans moet krijgen bij Feyenoord? Laden... 8.6% Ja, hij verdient meer tijd 91.4% Nee, het is tijd voor verandering 245 stemmen

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Robin van Persie geeft hoog op van de kwaliteiten van Ayase Ueda. En ... van zijn billen. 🔗

👉 Valentijn Driessen is niet verrast dat Feyenoord, Ajax en PSV deze trainer links lieten liggen. 🔗

👉 Brian Priske, die in februari werd ontslagen bij Feyenoord, is plots veelbesproken in Tsjechië. 🔗

👉 Dávid Hancko is onder de indruk geraakt van een tegenstander. "In de rust zei ik: kunnen wij hem niet kopen?" 🔗

👉 De Telegraaf meldt alvast de eerste twee 'transfers' bij Feyenoord. En de krant weet wat er gebeurt als Igor Paixão wordt verkocht. 🔗