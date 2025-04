Hwang probeert transfer te regelen: 'Vraag of je naar Feyenoord mag!'

🎙️| 𝐘𝐎𝐎𝐍: "𝐇𝐖𝐀𝐍𝐆 𝐓𝐎𝐋𝐃 𝐌𝐄 𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐓𝐎 𝐅𝐄𝐘𝐄𝐍𝐎𝐎𝐑𝐃 𝐎𝐍 𝐋𝐎𝐀𝐍" 🇳🇱



New #BHAFC signing Yoon Do-young says #Feyenoord’s Hwang reached out, saying Brighton sends a player each yr—and told him to ask to be next. Het Legioen, fancy a RW?#황인범 #윤도영 pic.twitter.com/mmTUCExZeL