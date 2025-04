Dit betekenen de Europa League-uitslagen voor de directe Champions League-plaatsing van Feyenoord

Feyenoord kan, ook als het dit seizoen als derde eindigt, rechtstreeks de competitiefase van de Champions League in. Daarvoor moet wél een aantal dingen goed vallen, richting het einde van het seizoen. Bijvoorbeeld de resultaten in de Europa League. FCUpdate laat je weten hoe gunstig de uitslagen van donderdagavond zijn voor Feyenoord.

Winnaar van de Europa League

De eerste is voorwaarde voor het doorschuiven van Feyenoord van de voorrondes naar het hoofdtoernooi van de Champions League, is dat de winnaar van de Europa League zich via de eigen competitie plaatst voor het miljardenbal. De ploeg die het tweede Europese toernooi wint, kwalificeert zich namelijk direct voor de competitiefase. Wanneer deze ploeg zich via de nationale competitie ook al direct plaatst voor het hoofdtoernooi, is er een Champions League-ticket over.

Feyenoord is er dus bij gebaat als de winnaar van de Europa League zich via de eigen competitie plaatst voor de Champions League. In het kader van de Europa League-wedstrijden van donderdag is het gunstig als de teams die er in de nationale competitie goed voorstaan presteren en een goede uitgangspositie creëren om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt 1-1

Op het moment staat Tottenham Hotspur veertiende in de Premier League. Europa League-winst zou dus een ontsnapping kunnen zijn, om toch Europees voetbal veilig te stellen. Eintracht Frankfurt staat derde in de Bundesliga en staat op automatische plaatsing voor de Champions League. Feyenoord is gebaat bij winst van Frankfurt, dus het is te hopen dat de Duitsers het resultaat in eigen huis naar zich toe kunnen trekken.

Olympique Lyon - Manchester United 2-2

Olympique Lyon staat vijfde in de Franse Ligue 1, maar slechts op twee punten afstand van nummer drie, AS Monaco. De derde plek geeft recht op directe plaatsing. Voor Manchester United is de situatie vergelijkbaar met die van Tottenham. De ploeg van Matthijs de Ligt staat dertiende in de Premier League en heeft via de competitie helemaal geen uitzicht op plaatsing voor de Champions League. Het gelijke spel in Lyon is niet ideaal voor Feyenoord, want dat betekent dat de Fransen in Manchester een overwinning moeten zien te behalen.

Rangers - Athletic Bilbao 0-0

Naar alle waarschijnlijkheid gaat Celtic kampioen worden van Schotland en zal Rangers tweede eindigen. Geen directe plaatsing voor de Champions League dus, voor de blauwe kant van Glasgow. Athletic Bilbao heeft wel goede papieren om zich rechtstreeks te plaatsen voor het miljardenbal, want de Basken bezetten momenteel de vierde plek in LaLiga. Met een 0-0 stand is er nog van alles mogelijk, maar Het Legioen zal hopen op een winstpartij voor Bilbao in eigen huis volgende week.

FK Bodø/Glimt - Lazio 2-0

FK Bodø/Glimt is kampioen geworden van Noorwegen en plaatst zich daarmee voor de voorrondes van de Champions League. Niet direct voor het hoofdtoernooi, dus Europa League-winst zou ongunstig zijn voor Feyenoord. Lazio is momenteel de nummer zes van de Serie A en staat ook niet op een directe Champions League-plek. Wel is het nog mogelijk voor de Romeinen om te stijgen op de ranglijst. Voor Feyenoord is het te hopen dat Lazio zowel in de Serie A als in deze Europa League-kwartfinale terugkrabbelt.

Club Brugge

Het entreebewijs van de winnaar van de Europa League gaat in dit geval naar de club met de hoogste coëfficiënt, die in de nationale competitie is geëindigd op een plek die recht geeft op voorronde Champions League, met uitzondering van een landskampioen. Van alle ploegen die meer coëfficiënten hebben dan Feyenoord, zijn alleen Benfica, FC Porto en Club Brugge serieuze bedreigingen om het ticket in dat geval van de Rotterdammers over te nemen. Benfica en Porto staan op directe plaatsing voor de Champions League, dus alleen de eindklassering van Club Brugge is nog een gevaar voor Feyenoord, mocht er aan de voorwaarde van directe plaatsing van de Europa League-winnaar worden voldaan. Brugge staat op dit moment op de voor Feyenoord dodelijke tweede plaats, vier punten achter de nummer één KRC Genk en twee punten boven Union Sint-Gillis. Een positie zakken of stijgen voor Club Brugge zou allebei goed zijn voor de Rotterdammers.

