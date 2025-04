Feyenoord-middenvelder richt vizier op tweede plaats van PSV: 'Ik geloof erin'

heeft er alle vertrouwen in dat Feyenoord er in de laatste zes wedstrijden van het seizoen nog in gaat slagen om PSV van de tweede plaats in de Eredivisie te stoten. De Poolse middenvelder zegt in gesprek met Voetbal International dat de Rotterdammers zich sowieso ten doel moeten stellen om zich te kwalificeren voor de Champions League, als het even kan rechtstreeks.

De landskampioen en de nummer twee van de eindrangschikking gaan volgend seizoen sowieso uitkomen in de competitiefase van de Champions League. Op dit moment zijn dat Ajax en PSV, Feyenoord volgt met vijf punten achterstand op de Eindhovenaren op de derde plaats op de ranglijst. De huidige positie betekent normaal gesproken een plek in de voorrondes van het miljardenbal, al is er ook een kleine kans dat ook de nummer drie van Nederland zich rechtstreeks weet te kwalificeren.

Gevraagd naar zijn doelstellingen voor het restant van het seizoen is Moder duidelijk: "Ons plaatsen voor de Champions League, het liefst door tweede te worden. Ik geloof erin, met nog een thuiswedstrijd tegen PSV voor de boeg", aldus de Poolse middenvelder. Beide clubs treffen elkaar op zondag 11 mei in De Kuip. Een overwinning op de Eindhovenaren is voor Feyenoord nog niet voldoende om plek twee voor zich op te eisen, PSV zal ook elders punten moeten morsen wil dat scenario uitkomen.

'Feyenoord voor mij de beste stap'

Feyenoord nam Moder (26) afgelopen winter voor zo'n anderhalf miljoen euro over van Brighton & Hove Albion. Sindsdien speelde de 33-voudig Pools international dertien officiële wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij tweemaal trefzeker was en een assist leverde. Zijn overstap naar de Eredivisie is Moder uitstekend bevallen: "Ik geniet van het spelen in Nederland. Of het nou Go Ahead is of Groningen, iedereen wil hier aanvallen. Daarom is Feyenoord voor mij de beste stap", meent de middenvelder. "Ik kan weer genieten, lekker spelen voor de club en het Poolse elftal en vooral gezond en fit blijven. Als ik dat voor mekaar krijg, ben ik een heel gelukkig mens, omdat ik intussen wel weet wat het waard is", verwijst Moder naar de zware knieblessure die hem tussen april 2022 en oktober 2023 langs de kant hield.

Maakt Feyenoord nog kans op de tweede plek dit seizoen? Laden... 50.9% Ja, zeker 25.7% Misschien, als ze verbeteren 23.4% Nee, dat wordt lastig 479 stemmen

